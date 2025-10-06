Velouté d'automne butternut-coco : la recette réconfortante prête en 35 minutes

Le velouté de butternut au lait de coco est LA recette d'automne par excellence. Onctueuse, réconfortante et étonnamment simple à réaliser, cette soupe végétarienne marie la douceur de la courge butternut à la richesse du lait de coco. Rehaussée de noisettes torréfiées qui apportent un croquant irrésistible, cette recette express se prépare en moins de 40 minutes et elle est parfaite pour les soirées fraîches d'octobre. Elle ravira toute la famille avec son goût délicat et sa texture veloutée alors venez vite découvrir comment transformer une simple courge en plus gourmet accessible à tous !
Recette Velouté de butternut au lait de coco et noisettes torréfiées
Ingrédients
- 1 courge butternut (environ 800 g)
- 400 ml de lait de coco
- 1 oignon
- 2 gousses d'ail
- 500 ml de bouillon de légumes
- 50 g de noisettes entières
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- sel, poivre, muscade
Préparation
1
Couper la butternut en deux, retirer les graines et badigeonner d'huile d'olive. Déposer sur une plaque et enfourner 25 minutes à 180°C
2
Pour gagner du temps de cuisson, l'éplucher et la couper en petits cubes.
3
Pendant ce temps, torréfier les noisettes quelques minutes dans une poêle à sec. Les concasser grossièrement.
4
Dans une casserole à feu moyen, faire chauffer l'huile d'olive. Ajouter l'oignon émincé et les gousses d'ail hachées puis laisser cuire jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides.
5
Récupérer la chair de butternut et l'ajouter dans la casserole. Verser alors le bouillon de légumes, porter à ébullition et laisser mijoter 10 minutes.
6
Hors du feu, verser le lait de coco et assaisonner de sel, poivre et muscade. Mixer à l'aide d'un mixeur plongeant jusqu'à l'obtention d'un velouté bien lisse et onctueux.
7
Servir chaud avec les noisettes torréfiées et un trait de lait de coco.