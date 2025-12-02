Winter Spritz : la recette revisitée du classique Spritz pour cet hiver

Winter spritz

Le Winter Spritz est un cocktail à l'orange épicée et au romarin, parfait pour l'hiver et les fêtes ! Facile à préparer, il combine la fraîcheur de l'orange avec les épices et le parfum aromatique du romarin. Parfait pour impressionner vos invités ou se faire plaisir lors d'une soirée plus cocooning. Le Winter Spritz est une boisson festive et réconfortante, idéale pour la saison automne/hiver. Et si vous voulez vraiment de l'originalité, on vous conseille le Spritz chaud !

Recette Winter spritz

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 6 cl de prosecco
  • 3 cl de liqueur d'orange (type Cointreau)
  • 3 cl de jus d'orange frais
  • 1 branche de romarin
  • 1 pincée de cannelle
  • glaçons

Préparation

1
Remplir un grand verre de glaçons puis verser la liqueur d'orange et le jus d'orange frais.
2
Remuer puis verser le prosecco. Remuer délicatement et décorer avec le romarin et la cannelle.
3
Servir aussitôt.
L'astuce du chef
Pour plus d'arômes, brûler légèrement la branche de romarin avant de la déposer sur le verre.
