Winter Spritz : la recette revisitée du classique Spritz pour cet hiver

Le Winter Spritz est un cocktail à l'orange épicée et au romarin, parfait pour l'hiver et les fêtes ! Facile à préparer, il combine la fraîcheur de l'orange avec les épices et le parfum aromatique du romarin. Parfait pour impressionner vos invités ou se faire plaisir lors d'une soirée plus cocooning. Le Winter Spritz est une boisson festive et réconfortante, idéale pour la saison automne/hiver. Et si vous voulez vraiment de l'originalité, on vous conseille le Spritz chaud !
Ingrédients
- 6 cl de prosecco
- 3 cl de liqueur d'orange (type Cointreau)
- 3 cl de jus d'orange frais
- 1 branche de romarin
- 1 pincée de cannelle
- glaçons
Préparation
1
Remplir un grand verre de glaçons puis verser la liqueur d'orange et le jus d'orange frais.
2
Remuer puis verser le prosecco. Remuer délicatement et décorer avec le romarin et la cannelle.
L'astuce du chef
Pour plus d'arômes, brûler légèrement la branche de romarin avant de la déposer sur le verre.