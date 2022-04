Voyage gourmand dans cette assiette : le wok de crevettes aux nouilles et légumes sautés !

Besoin d'évasion le temps d'un repas ? Osez le wok de crevettes accompagné de nouilles et légumes sautés, c'est délicieux.

La cuisine au wok est complètement renversante ! Vous allez adorer le mélange des saveurs entre les nouilles sautées, les crevettes et les légumes. En plus, vous pourrez varier les légumes selon les saisons pour vous faire plaisir toute l'année. Remplacez également les crevettes par du poulet si vous voulez. Et si vous cherchez une version plus saine, le wok de crevettes aux nouilles de courgettes est le plat qu'il vous faut. Partez une fois de plus en voyage le temps d'un repas avec le pad thaï traditionnel !