Voyage gourmand dans cette assiette : le wok de crevettes aux nouilles et légumes sautés !

Par Célia Papaïx ·

Wok de crevettes aux nouilles et légumes sautés

Besoin d'évasion le temps d'un repas ? Osez le wok de crevettes accompagné de nouilles et légumes sautés, c'est délicieux.

La cuisine au wok est complètement renversante ! Vous allez adorer le mélange des saveurs entre les nouilles sautées, les crevettes et les légumes. En plus, vous pourrez varier les légumes selon les saisons pour vous faire plaisir toute l'année. Remplacez également les crevettes par du poulet si vous voulez. Et si vous cherchez une version plus saine, le wok de crevettes aux nouilles de courgettes est le plat qu'il vous faut. Partez une fois de plus en voyage le temps d'un repas avec le pad thaï traditionnel !

Recette Wok de crevettes aux nouilles et légumes sautés

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 poivron rouge
  • 1 poivron jaune
  • 200 g de pois gourmands
  • 400 g de brocoli
  • 1 boîte de maïs
  • 200 g de queues de crevettes décortiquées
  • 3 c. à soupe de huile d'olive
  • 400 ml de bouillon de légumes
  • 250 g de nouilles chinoises
  • sauce soja
  • sel, poivre

Préparation

1
Laver, épépiner, retirer les membranes blanches et émincer finement les poivrons. Rincer les pois gourmands. Couper le brocoli en petits bouquets. Rincer le maïs.
2
Mettre les queues de crevettes et tous les légumes dans un wok avec l'huile d'olive puis faire revenir 2 à 3 minutes à feu vif.
3
Verser la moitié du bouillon chaud dans le wok et laisser cuire 5 minutes. Une fois les légumes tendres et le bouillon évaporé, verser un filet de sauce soja, assaisonner et laisser cuire à feu vif pendant 1 à 2 minutes.
4
Faire cuire les nouilles chinoises dans un grand volume d'eau bouillante salée pendant 5 minutes. Égoutter, les séparer avec une fourchette et réserver.
5
Répartir les légumes et les crevettes dans quatre bols puis faire sauter les nouilles dans le wok avec un peu de bouillon et de sauce soja.
6
Ajouter les nouilles dans les bols et déguster aussitôt.
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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