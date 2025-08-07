Le bowl healthy aux légumes grillés et quinoa, un repas équilibré et gourmand pour 4 personnes

Ce bowl healthy au quinoa et aux légumes grillés est l'assiette parfaite et équilibrée pour les journées estivales ! Coloré et nutritif, il associe les légumes de saison (courgettes, poivrons, aubergines, tomates...) à la perfection avec du quinoa, riche en protéines végétales. Cette recette complète et rassasiante convient parfaitement aux végétariens et à tous ceux et celles qui souhaitent adopter une alimentation plus saine mais toujours gourmande. Facile à personnaliser selon vos goûts et les légumes disponibles selon la saison, ce bowl healthy se prépare en 30 minutes top chrono et se déguste aussi bien chaud que froid. Vous pourrez le compléter avec des protéines animales !
Recette Bowl healthy aux légumes grillés et quinoa
Ingrédients
- 200 g de quinoa
- 2 courgettes
- 2 poivrons (rouge et jaune)
- 200 g de tomates cerises
- 1 aubergine
- 150 g de feta
- 50 g de graines de tournesol
- 4 c. à soupe de huile d'olive
- 2 c. à soupe de vinaigre
- 1 c. à café de miel
- 1 bouquet d'herbes fraîches (basilic, menthe, coriandre...)
- sel, poivre
Préparation
1
Laver le quinoa puis le faire cuire selon les instructions du paquet. Égoutter et laisser refroidir.
2
Pendant ce temps, couper les courgettes et l'aubergine en cubes. Tailler les poivrons en lamelles et découper les tomates cerises en deux (ou les garder entières selon leur taille).
3
Dans une grande poêle avec un filet d'huile d'olive, faire griller les légumes. Compter 5 minutes pour les aubergines, 4 minutes pour les courgettes, 3 minutes pour les poivrons et 2 minutes pour les tomates.
4
Assaisonner de sel et de poivre.
5
Dans un petit bol, mélanger l'huile d'olive avec le vinaigre et le miel.
6
Dans un grand saladier ou 4 grands bols, disposer le quinoa et répartir les légumes grillés.
7
Émietter la feta, verser la vinaigrette puis parsemer de graines de tournesol. Terminer avec des herbes fraîchement ciselées !