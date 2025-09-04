Brownies chocolat noix ultra-fondants : la MEILLEURE recette américaine authentique

Ces brownies chocolat-noix sont l'excellence du dessert américain ! Avec sa texture irrésistible entre moelleux et fondant, cette recette de brownie au chocolat, enrichie de noix croquantes, garantit un résultat parfaitement équilibré entre l'intensité du cacao et la gourmandise. Simples à réaliser, ces brownies maison se conservent plusieurs jours et constituent le dessert ou le goûter réconfortant idéal pour toutes les occasions. Choisissez les noix de votre choix : noisettes, noix de pécan, noix de macadamia...
Recette Brownies chocolat noix fondants
Ingrédients
- 200 g de chocolat noir 70%
- 150 g de beurre
- 200 g de sucre roux
- 3 oeufs
- 100 g de farine
- 30 g de cacao en poudre non sucré
- 1 pincée de sel
- 100 g de cerneaux de noix
Préparation
1
Préchauffer le four à 170°C et beurrer un moule carré de 20 cm.
2
Faire fondre le chocolat et le beurre au bain-marie ou au micro-ondes en remuant régulièrement jusqu'à ce que le mélange soit lisse et brillant.
3
Battre les oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange soit mousseux et blanchisse. Verser le chocolat fondu et remuer.
4
Incorporer la farine et le cacao tamisés et le sel. Ajouter enfin les noix grossièrement concassées.
5
Verser dans le moule et lisser la surface. Enfourner 25 minutes (le centre doit rester légèrement tremblant).
6
Laisser complètement refroidir avant de découper en 16 carrés.