Recette de bûche express au tiramisu : le dessert de Noël facile et rapide

Envie d'un dessert de Noël simple et rapide à préparer ? Cette bûche express façon tiramisu au chocolat est parfaite pour les gourmands pressés. Sans cuisson et prête en quelques minutes, elle offre une texture incroyablement fondante et un goût chocolat irrésistible. Idéale pour les Réveillons de fin d'année, cette recette de bûche sans cuisson fera sensation à table tout en demandant un minimum de préparation et de temps en cuisine.
Recette Bûche express sans cuisson façon tiramisu
Ingrédients
- 250 g de mascarpone
- 20 cl de crème liquide froide
- 80 g de sucre
- 200 g de biscuits à la cuillère
- 20 cl de café froid
- 150 g de chocolat noir fondu
- 2 c. à soupe de cacao en poudre non sucré
- 1 c. à café de extrait de vanille
Préparation
1
Monter la crème liquide bien froide en chantilly jusqu'à ce qu'elle soit ferme. Ajouter le mascarpone détendu, le sucre et la vanille. Bien mélanger la préparation.
2
Ajouter le chocolat fondu refroidi puis remuer délicatement.
3
Tremper rapidement les biscuits à la cuillère dans le café froid et les déposer dans un moule à cake recouvert de film alimentaire (fond et bords du moule).
4
Ajouter une couche de crème, une couche de biscuits imbibés et terminer par la crème.
5
Refermer le film, tasser et placer au frais pendant minimum 4 heures.
6
Démouler délicatement puis saupoudrer de cacao en poudre avant de servir. Ajouter des décorations de Noël pour encore plus de magie à table !