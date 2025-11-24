Barres Snickers maison healthy et sans cuisson : la recette facile pour un en-cas équilibré

Barres façon Snickers healthy (sans cuisson)

Ces barres façon Snickers sont parfaites pour une pause sucrée gourmande mais saine ! Sans cuisson, vegans et prêtes en quelques minutes, on y découvre les délices des dattes, du beurre de cacahuète et du chocolat pour un résultat ultra-fondant. Cette version inspirée de la fameuse barre Snickers est idéale pour remplacer les snacks industriels. C'est tellement facile et rapide à faire que vous ne pourrez pas y résister pour le goûter ou en cas de petit creux dans la journée !

icone nombre de personnes 8
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 g de dattes dénoyautées
  • 100 g de cacahuètes grillées
  • 3 c. à soupe de beurre de cacahuète 100% cacahuètes (non sucré)
  • 50 g de flocons d'avoine
  • 150 g de chocolat noir
  • 1 c. à soupe de huile de coco
  • fleur de sel

Préparation

1
Mixer les dattes avec le beurre de cacahuète et les flocons d'avoine jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
2
Tasser dans un moule rectangulaire puis parsemer de cacahuètes concassées.
3
Faire fondre le chocolat noir avec l'huile de coco et verser sur la préparation. Bien lisser la surface et ajouter un peu de fleur de sel.
4
Laisser prendre au frais pendant au moins 1 heure. Découper en barres et déguster.
