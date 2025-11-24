Barres Snickers maison healthy et sans cuisson : la recette facile pour un en-cas équilibré

Par Célia Papaïx
·Publié le 24/11/2025 à 12:00
Ces barres façon Snickers sont parfaites pour une pause sucrée gourmande mais saine ! Sans cuisson, vegans et prêtes en quelques minutes, on y découvre les délices des dattes, du beurre de cacahuète et du chocolat pour un résultat ultra-fondant. Cette version inspirée de la fameuse barre Snickers est idéale pour remplacer les snacks industriels. C'est tellement facile et rapide à faire que vous ne pourrez pas y résister pour le goûter ou en cas de petit creux dans la journée !