Recette de buddha bowl automnal : un repas sain, complet et végétarien

Par Célia Papaïx ·

Buddha bowl d'automne

Découvrez notre buddha bowl automnal, un repas complet et équilibré qui célèbre les saveurs de saison ! Si vous ne connaissez pas le buddha bowl, il s'agit de la variante végétarienne du poke bowl. Cette recette healthy associe légumes rôtis, céréales et légumes dans un bol coloré et nutritif ! Riche en fibres, protéines végétales et vitamines, ce bowl végétarien est parfait pour un déjeuner sain et rassasiant qui vous apportera toute l'énergie nécessaire pour tenir toute la journée. À vous de le composer selon les saisons et vos goûts, mais cette recette va vite devenir un incontournable dans votre cuisine !

Recette Buddha bowl d'automne

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 petite courge butternut
  • 200 g de quinoa
  • 1 betterave cuite
  • 100 g de épinards frais
  • 150 g de pois chiches cuits
  • 1/2 avocat
  • 30 g de graines de tournesol
  • huile d'olive, sel, poivre
  • Pour la sauce :
  • 2 c. à soupe de tahini (crème de sésame)
  • 1 c. à soupe de jus de citron
  • 1 c. à café de miel
  • 2 c. à soupe de eau tiède

Préparation

1
Préchauffer le four à 200°C.
2
Éplucher et découper la courge butternut en cubes puis arroser d'huile d'olive, saler et poivre. Enfourner 20 minutes sur une plaque recouverte de papier cuisson.
3
Cuire le quinoa selon les instructions du paquet. Égoutter et laisser tiédir.
4
Couper la betterave et l'avocat en fines tranches.
5
Dans deux grands bols, répartir le quinoa cuit, les cubes de butternut rôtie, les lamelles de betterave et d'avocat, les pois chiches et les épinards frais.
6
Mélanger tous les ingrédients de la sauce et verser sur le bol. Ajouter les graines de tournesol et servir aussitôt !
Healthy Facile Rapide Végétarien Automne Légumes Minceur
