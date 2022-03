Une compotée de chou rouge aux pommes, ça vous dit ? C'est hyper gourmand et facile à faire !

Le chou rouge va devenir votre meilleur ami avec cette recette gourmande et facile à faire. Très fondant, il se marie à merveille avec les pommes pour une assiette colorée ultra-savoureuse !

Mettez de la couleur dans votre vie et dans vos assiettes avec le chou rouge ! Souvent cuisiné cru en salade, le chou rouge révèle ses saveurs gourmandes dans cette compotée aux pommes. Cuit lentement, ce plat fera des heureux à table, on vous le promet. Surtout si vous aussi vous êtes amateur de recettes sucrées salées, c'est trop bon ! On peut déguster la compotée de chou rouge aux pommes seule ou avec une jolie pièce de viande grillée. C'est l'accompagnement idéal également pour un rôti de porc à la moutarde ou bien du poulet rôti aux champignons !