Une compotée de chou rouge aux pommes, ça vous dit ? C'est hyper gourmand et facile à faire !

Par Célia Papaïx ·

Chou rouge aux pommes

Le chou rouge va devenir votre meilleur ami avec cette recette gourmande et facile à faire. Très fondant, il se marie à merveille avec les pommes pour une assiette colorée ultra-savoureuse !

Mettez de la couleur dans votre vie et dans vos assiettes avec le chou rouge ! Souvent cuisiné cru en salade, le chou rouge révèle ses saveurs gourmandes dans cette compotée aux pommes. Cuit lentement, ce plat fera des heureux à table, on vous le promet. Surtout si vous aussi vous êtes amateur de recettes sucrées salées, c'est trop bon ! On peut déguster la compotée de chou rouge aux pommes seule ou avec une jolie pièce de viande grillée. C'est l'accompagnement idéal également pour un rôti de porc à la moutarde ou bien du poulet rôti aux champignons !

Recette Chou rouge aux pommes

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 01:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1/2 chou rouge
  • 50 g de beurre
  • 2 pommes
  • 2 c. à café de sucre
  • 2 c. à soupe de vinaigre de cidre
  • 1 verre d'eau

Préparation

1
Émincer finement le chou rouge en lamelles. Dans une grande cocotte, faire fondre le beurre puis ajouter le chou rouge et laisser compoter.
2
Éplucher les pommes, retirer le trognon et les tailler en cubes. Les ajouter au chou rouge et remuer. Verser le sucre, le vinaigre de cidre et mouiller avec de l'eau.
3
Bien mélanger puis laisser compoter pendant 1 heure à couvert en remuant régulièrement. Ajouter un peu d'eau si nécessaire pendant la cuisson.
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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