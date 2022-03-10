Une compotée de chou rouge aux pommes, ça vous dit ? C'est hyper gourmand et facile à faire !

Le chou rouge va devenir votre meilleur ami avec cette recette gourmande et facile à faire. Très fondant, il se marie à merveille avec les pommes pour une assiette colorée ultra-savoureuse !
Mettez de la couleur dans votre vie et dans vos assiettes avec le chou rouge ! Souvent cuisiné cru en salade, le chou rouge révèle ses saveurs gourmandes dans cette compotée aux pommes. Cuit lentement, ce plat fera des heureux à table, on vous le promet. Surtout si vous aussi vous êtes amateur de recettes sucrées salées, c'est trop bon ! On peut déguster la compotée de chou rouge aux pommes seule ou avec une jolie pièce de viande grillée. C'est l'accompagnement idéal également pour un rôti de porc à la moutarde ou bien du poulet rôti aux champignons !
Recette Chou rouge aux pommes
Ingrédients
- 1/2 chou rouge
- 50 g de beurre
- 2 pommes
- 2 c. à café de sucre
- 2 c. à soupe de vinaigre de cidre
- 1 verre d'eau
Préparation
1
Émincer finement le chou rouge en lamelles. Dans une grande cocotte, faire fondre le beurre puis ajouter le chou rouge et laisser compoter.
2
Éplucher les pommes, retirer le trognon et les tailler en cubes. Les ajouter au chou rouge et remuer. Verser le sucre, le vinaigre de cidre et mouiller avec de l'eau.
3
Bien mélanger puis laisser compoter pendant 1 heure à couvert en remuant régulièrement. Ajouter un peu d'eau si nécessaire pendant la cuisson.