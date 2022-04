Fondez pour cette tarte à la rhubarbe avec sa douce crème d'amande !

Parfaite pour le printemps, cette tarte à rhubarbe à la crème d'amande va ravir vos palais de fins gourmets !

La rhubarbe fait son grand retour dans nos cuisines alors c'est le moment de la préparer sous toutes ses formes ! Si d'ordinaire on la marie souvent avec des fraises comme dans ce crumble ou cette tarte façon rustique, la rhubarbe est tout aussi délicieuse seule. On vous le prouve avec la tarte du jour à la crème d'amande. Fondante et gourmande, elle ne restera pas très longtemps sur la table, vous verrez ! Et si vous aimez (on n'en doute pas), vous pourrez aussi essayer les muffins à la rhubarbe, miam !