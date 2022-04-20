Fondez pour cette tarte à la rhubarbe avec sa douce crème d'amande !

Parfaite pour le printemps, cette tarte à rhubarbe à la crème d'amande va ravir vos palais de fins gourmets !
La rhubarbe fait son grand retour dans nos cuisines alors c'est le moment de la préparer sous toutes ses formes ! Si d'ordinaire on la marie souvent avec des fraises comme dans ce crumble ou cette tarte façon rustique, la rhubarbe est tout aussi délicieuse seule. On vous le prouve avec la tarte du jour à la crème d'amande. Fondante et gourmande, elle ne restera pas très longtemps sur la table, vous verrez ! Et si vous aimez (on n'en doute pas), vous pourrez aussi essayer les muffins à la rhubarbe, miam !
Recette Tarte à la rhubarbe
Ingrédients
- Pour la pâte :
- 200 g de farine
- 25 g de sucre glace
- 100 g de beurre
- Pour la crème d'amande :
- 125 g de beurre mou
- 125 g de sucre
- 1 c. à soupe de eau
- 125 g de poudre d'amande
- 1 c. à café de extrait de vanille
- 300 g de rhubarbe
Préparation
1
Préparer la pâte : mélanger la farine, le sucre glace et le beurre coupé en petits morceaux jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse. Ajouter le jaune d'oeuf et un peu d'eau puis pétrir pour obtenir une pâte homogène. Filmer puis réserver au frais 30 minutes.
2
Étaler la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie puis la déposer dans un moule à tarte graissé. Placer un papier sulfurisé et des poids pour faire cuire la pâte à blanc, 10 minutes à 180°C.
3
Réaliser la crème d'amande : battre le beurre mou et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et gonfle. Ajouter l'oeuf délayé dans une cuillère à soupe d'eau puis incorporer la poudre d'amande et l'extrait de vanille. Bien mélanger.
4
Verser la crème d'amande sur le fond de tarte pré-cuit et déposer les morceaux de rhubarbe. Enfourner 25 à 30 minutes environ et servir tiède ou froid.