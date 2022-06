Revisitez les traditionnels cannelloni avec des courgettes et une farce aux légumes très estivale

Pour une version plus légère des cannelloni, osez remplacer ces célèbres pâtes à farcir par des lamelles de courgettes. C'est vraiment très gourmand, on vous le promet.

Aujourd'hui, on vous prouve qu'un plat healthy et végétarien ne rime pas forcément avec sans goût et barbant ! On a transformé les célèbres cannelloni avec des tranches fines de courgettes. Côté garniture, on mise sur les légumes de saison avec l'aubergine, c'est vraiment trop bon ! Un peu de sauce tomate, du fromage râpé si vous le souhaitez, et le tour est joué ! Un jeu d'enfant pour une assiette ultra-gourmande. La courgette sera votre meilleure amie tout l'été, notamment farcie au thon et à la béchamel. Pour surprendre vos invités, n'hésitez pas à leur préparer des gaufres aux pommes de terre et courgettes avec leur cœur fondant et cheesy à la mozzarella…