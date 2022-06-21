Revisitez les traditionnels cannelloni avec des courgettes et une farce aux légumes très estivale

Par Célia Papaïx ·

Cannelloni de courgettes aux légumes

Pour une version plus légère des cannelloni, osez remplacer ces célèbres pâtes à farcir par des lamelles de courgettes. C'est vraiment très gourmand, on vous le promet.

Aujourd'hui, on vous prouve qu'un plat healthy et végétarien ne rime pas forcément avec sans goût et barbant ! On a transformé les célèbres cannelloni avec des tranches fines de courgettes. Côté garniture, on mise sur les légumes de saison avec l'aubergine, c'est vraiment trop bon ! Un peu de sauce tomate, du fromage râpé si vous le souhaitez, et le tour est joué ! Un jeu d'enfant pour une assiette ultra-gourmande. La courgette sera votre meilleure amie tout l'été, notamment farcie au thon et à la béchamel. Pour surprendre vos invités, n'hésitez pas à leur préparer des gaufres aux pommes de terre et courgettes avec leur cœur fondant et cheesy à la mozzarella…

Recette Cannelloni de courgettes aux légumes

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 grosse courgette
  • 1 oignon
  • 2 gousses d'ail
  • 1/2 aubergines
  • 400 g de tomates concassées
  • 200 g de sauce tomate
  • Herbes de Provence
  • sel, poivre
  • huile d'olive

Préparation

1
Tailler de fines lamelles dans la longueur des courgettes à l'aide d'une mandoline. Les déposer sur une plaque, saupoudrer de sel et laisser dégorger 15 minutes.
2
Pendant ce temps, faire revenir l'oignon et l'ail émincés dans un filet d'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Ajouter l'aubergine coupée en petits dés.
3
Verser les tomates concasser, assaisonner d'herbes de Provence, de sel et de poivre puis laisser mijoter à feu moyen pendant 15 à 20 minutes.
4
Prendre une lamelle de courgette, la garnir avec la préparation précédente puis les rouler façon cannelloni. Recommencer l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients.
5
Mettre un peu de sauce tomate au fond d'un plat à gratin et disposer les cannelloni de courgettes en les serrant bien. Recouvrir avec de la sauce tomate et enfourner 15 à 20 minutes à 180°C. Déguster chaud !
L'astuce du chef
Avant d'enfourner, parsemer d'un peu de fromage râpé ou de parmesan pour gratiner le plat !
VégétarienLégumesété
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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