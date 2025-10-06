Comment faire des cookies XXL moelleux et croustillants ? La recette parfaite et très gourmande pour 6 personnes

Les cookies géants façon bakery américaine sont le Saint Graal des amateurs de pâtisserie maison ! Cette recette vous livre tous les secrets pour obtenir des cookies XXL de 15 cm de diamètre, croustillants à l'extérieux et incroyablement moelleux à l'intérieur. Enrichis de chunks de chocolat généreux et de noisettes torréfiées, ces cookies se conservent plusieurs jours et feront sensation auprès de toute la famille. Oubliez les cookies plats et secs : avec cette technique INFAILLIBLE, vous obtiendrez des cookies dignes des meilleures bakeries new-yorkaises pour le goûter. Et promis, c'est super facile si vous respectez toutes les étapes !
Recette Cookies géants choco-noisette façon Bakery
Ingrédients
- 200 g de beurre demi-sel ramolli
- 150 g de sucre brun
- 100 g de sucre blanc
- 2 oeufs
- 280 g de farine
- 1 c. à café de levure chimique
- 1/2 c. à café de bicarbonate
- 200 g de chocolat noir en chunks
- 100 g de noisettes torréfiées concassées
- 1 c. à café de extrait de vanille
- 1 pincée de fleur de sel
Préparation
1
Dans un grand saladier, battre le beurre ramolli (et pas fondu !) avec les deux sucres à l'aide d'un batteur électrique pendant 3 à 4 minutes jusqu'à obtenir un mélange crémeux et blanchi.
2
Incorporer les oeufs un à un puis l'extrait de vanille. Bien mélanger entre chaque ajout.
3
Dans un autre bol, mélanger la farine, la levure, la bicarbonate et la fleur de sel. Verser progressivement sur la préparation précédente en mélangeant délicatement à la spatule.
4
Ajouter les chunks de chocolat et les noisettes concassées. Ne pas trop travailler la pâte.
5
Former six grosses boules (environ 120 g chacune) et les placer sur une plaque recouverte de papier cuisson en les espaçant bien.
6
Réserver au frais pendant au moins 30 minutes : ATTENTION, cette étape est primordiale pour obtenir des cookies ultra-moelleux et croustillants.
7
Préchauffer le four à 180°C. Sortir les cookies du frigo et les aplatir légèrement. Ajouter quelques chunks de chocolat par-dessus et enfourner 12 à 14 minutes afin qu'ils soient bien dorés sur les bords et encore "mous" au centre.
8
Laisser refroidir 10 minutes encore sur la plaque pour terminer la cuisson hors du feu puis transférer sur une grille pour qu'ils refroidissent.
L'astuce du chef
Terminer avec une pincée de fleur de sel avant de déguster afin de décupler les saveurs !