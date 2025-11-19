Croque-monsieur hivernal façon raclette (recette facile et rapide pour 2 personnes)

Par Célia Papaïx ·

Croque-monsieur façon raclette

Ce croque-monsieur façon raclette est la recette parfaite pour recycler les restes de fromage et se régaler sans passer des heures en cuisine ! Ultra-fondant, croustillant à souhait et prêt en quelques minutes, ce sandwich chaud apporte tout le plaisir d'une soirée raclette dans un format pratique pour grignoter devant un bon film. C'est une recette tellement réconfortante et gourmande, vous ne pourrez plus vous en passer !

Recette Croque-monsieur façon raclette

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 tranches de pain de mie
  • 4 tranches de fromage à raclette
  • 2 tranches de jambon blanc ou de bacon grillé
  • 1 petit oignon rouge
  • 1 c. à café de moutarde
  • beurre pour la cuisson

Préparation

1
Tartiner légèrement deux tranches de pain de mie avec la moutarde.
2
Disposer deux tranches de fromage à raclette et une tranche de jambon par croque-monsieur.
3
Ajouter de l'oignon ciselé puis refermer avec du pain de mie.
4
Dans une poêle chaude, faire fondre du beurre puis faire dorer les croque-monsieur de chaque côté pendant 4 à 5 minutes.
5
Quand le croque est bien doré et le fromage fondu, déguster sans plus attendre !
Croque-monsieur Sandwich Fromage Rapide Recette express Facile
