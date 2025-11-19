Croque-monsieur hivernal façon raclette (recette facile et rapide pour 2 personnes)

Ce croque-monsieur façon raclette est la recette parfaite pour recycler les restes de fromage et se régaler sans passer des heures en cuisine ! Ultra-fondant, croustillant à souhait et prêt en quelques minutes, ce sandwich chaud apporte tout le plaisir d'une soirée raclette dans un format pratique pour grignoter devant un bon film. C'est une recette tellement réconfortante et gourmande, vous ne pourrez plus vous en passer !
Recette Croque-monsieur façon raclette
Ingrédients
- 4 tranches de pain de mie
- 4 tranches de fromage à raclette
- 2 tranches de jambon blanc ou de bacon grillé
- 1 petit oignon rouge
- 1 c. à café de moutarde
- beurre pour la cuisson
Préparation
1
Tartiner légèrement deux tranches de pain de mie avec la moutarde.
2
Disposer deux tranches de fromage à raclette et une tranche de jambon par croque-monsieur.
3
Ajouter de l'oignon ciselé puis refermer avec du pain de mie.
4
Dans une poêle chaude, faire fondre du beurre puis faire dorer les croque-monsieur de chaque côté pendant 4 à 5 minutes.
5
Quand le croque est bien doré et le fromage fondu, déguster sans plus attendre !