Croque-monsieur maison : la vraie recette française facile et gourmande

Le croque-monsieur est un grand classique de la cuisine française qui se réalise facilement à la maison pour un résultat bien supérieur aux versions industrielles ! Cette recette de croque-monsieur authentique associe une béchamel onctueuse, du jambon de qualité et de l'emmental généreusement gratiné. Vous pourrez évidemment choisir un autre type de fromage si vous voulez varier les plaisirs ! Idéal pour un déjeuner rapide, un brunch ou un dîner convivial, ce sandwich à la française chaud, croustillant et fondant ravira petits et grands. Découvrez la vraie technique pour réussir le croque-monsieur parfait, avec tous les secrets des bistrots parisiens.
Recette Croque-monsieur maison
Ingrédients
- 8 tranches de pain de mie
- 8 tranches de jambon blanc de qualité
- 200 g de emmental râpé
- 30 g de beurre
- 30 g de farine
- 400 ml de lait
- sel, poivre, muscade
Préparation
1
Dans une casserole, faire fondre le beurre puis ajouter la farine et bien mélanger. Verser le lait progressivement en fouettant sans cesse pour éviter les grumeaux.
2
Mélanger jusqu'à ce que la béchamel épaississe. Assaisonner de sel, poivre et noix de muscade puis réserver hors du feu.
3
Incorporer la moitié de l'emmental râpé dans la béchamel chaude et mélanger pour le faire fondre.
4
Beurrer légèrement chaque tranche de pain de mie (seulement sur une face). Sur quatre tranches (côté non beurré), étaler une fine couche de béchamel puis ajouter deux tranches de jambon blanc et du fromage râpé.
5
Refermer avec une tranche de pain de mie, côté beurré vers l'extérieur. Faire toaster les croque-monsieur dans une poêle pour qu'ils soient bien dorés de chaque côté (environ 3 à 4 minutes par côté).
6
Déposer les croque-monsieur sur une plaque recouverte de papier cuisson. Étaler généreusement le reste de béchamel par-dessus et parsemer d'une bonne dose de fromage râpé.
7
Enfourner 5 minutes sous le grill du four pour que le fromage soit bien gratiné. Servir aussitôt avec de la salade !
L'astuce du chef
La béchamel doit être assez épaisse pour ne pas détremper le pain (et déborder du croque-monsieur).