Recette gourmande du jour : le croque-monsieur rustique à la raclette ! On n'en fait qu'une bouchée...

Par Célia Papaïx ·

Croque-monsieur rustique à la raclette

Célébrez la journée mondiale de la raclette avec cette recette de croque-monsieur dégoulinante de gourmandise…

Ce mercredi 13 décembre, on fête la journée mondiale de la raclette ! Et parce qu'on adore ce fromage coulant sous toutes ses formes, voici une version à croquer de toute urgence : le croque-monsieur rustique à la raclette ! Avec son bon pain de campagne, sa béchamel onctueuse, son fromage à raclette bien dégoulinant, on ne pourra pas y résister… C'est idéal si vous avez des restes de votre soirée raclette de la veille ! Vous pouvez même réaliser cette recette en mode croque-madame avec un œuf et des tranches de pommes de terre, vous allez vous régaler.

Recette Croque-monsieur rustique à la raclette

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour la béchamel :
  • 20 g de beurre
  • 20 g de farine
  • 25 cl de lait
  • sel, poivre
  • 1 pincée de noix de muscade
  • Pour les croque-monsieur :
  • 8 tranches de pain de campagne
  • 40 g de beurre
  • 4 tranches de jambon
  • 8 tranches de raclette
  • 100 g de fromage râpé

Préparation

1
Préparer la béchamel : faire fondre le beurre puis ajouter la farine et mélanger avec un fouet. Verser le lait petit à petit et bien fouetter la préparation. Laisser épaissir puis assaisonner de sel, poivre et muscade. Réserver.
2
Préchauffer le four à 180°C.
3
Étaler du beurre sur 4 tranches de pain de campagne. Déposer une couche de béchamel puis une tranche de jambon et deux tranches de fromage à raclette.
4
Refermer avec une autre tranche de pain, recouvrir de béchamel et parsemer du fromage râpé par-dessus.
5
Enfourner 15 minutes pour faire fondre le fromage. Déguster bien chaud !
Croque-monsieurFromageFacileRapideHiver
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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