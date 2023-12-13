Recette gourmande du jour : le croque-monsieur rustique à la raclette ! On n'en fait qu'une bouchée...

Célébrez la journée mondiale de la raclette avec cette recette de croque-monsieur dégoulinante de gourmandise…
Ce mercredi 13 décembre, on fête la journée mondiale de la raclette ! Et parce qu'on adore ce fromage coulant sous toutes ses formes, voici une version à croquer de toute urgence : le croque-monsieur rustique à la raclette ! Avec son bon pain de campagne, sa béchamel onctueuse, son fromage à raclette bien dégoulinant, on ne pourra pas y résister… C'est idéal si vous avez des restes de votre soirée raclette de la veille ! Vous pouvez même réaliser cette recette en mode croque-madame avec un œuf et des tranches de pommes de terre, vous allez vous régaler.
Recette Croque-monsieur rustique à la raclette
Ingrédients
- Pour la béchamel :
- 20 g de beurre
- 20 g de farine
- 25 cl de lait
- sel, poivre
- 1 pincée de noix de muscade
- Pour les croque-monsieur :
- 8 tranches de pain de campagne
- 40 g de beurre
- 4 tranches de jambon
- 8 tranches de raclette
- 100 g de fromage râpé
Préparation
1
Préparer la béchamel : faire fondre le beurre puis ajouter la farine et mélanger avec un fouet. Verser le lait petit à petit et bien fouetter la préparation. Laisser épaissir puis assaisonner de sel, poivre et muscade. Réserver.
2
Préchauffer le four à 180°C.
3
Étaler du beurre sur 4 tranches de pain de campagne. Déposer une couche de béchamel puis une tranche de jambon et deux tranches de fromage à raclette.
4
Refermer avec une autre tranche de pain, recouvrir de béchamel et parsemer du fromage râpé par-dessus.
5
Enfourner 15 minutes pour faire fondre le fromage. Déguster bien chaud !