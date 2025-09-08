Comment faire un crumble aux pommes maison ? La recette automnale et craquante avec des noisettes

Par Célia Papaïx ·

Crumble pommes noisettes

Savourez l'automne dans un dessert avec ce délicieux crumble pommes-noisettes, une douceur traditionnelle qui réchauffe les cœurs ! Cette recette familiale associe la tendresse des pommes cuites au croquant des noisettes le tout sous une pâte à crumble bien croustillante, dorée et parfumée. Facile à réaliser et économique, ce crumble maison est parfait pour utiliser les pommes de saison et créer un moment de gourmandise en famille. Vous pourrez varier les plaisirs en remplaçant la moitié des pommes par des poires ou en ajoutant des pépites de chocolat pour les plus gourmands...

Recette Crumble pommes noisettes

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 6 pommes (type Golden ou Reinette)
  • 2 c. à soupe de sucre roux
  • 1 c. à café de cannelle moulue
  • 1/2 jus de citron
  • Pour le crumble :
  • 120 g de farine
  • 80 g de beurre froid
  • 60 g de sucre roux
  • 60 g de noisettes concassées
  • 1 pincée de sel

Préparation

1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Éplucher et couper les pommes en lamelles. Les mélanger avec le sucre roux, la cannelle et le jus de citron. Réserver.
3
Du bout des doigts, mélanger la farine avec le beurre froid coupé en morceaux, le sucre roux et le sel jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse.
4
Incorporer les noisettes concassées sans trop travailler le crumble.
5
Beurrer généreusement un plat à gratin puis disposer les lamelles de pommes. Ajouter le crumble par-dessus et enfourner 30 minutes.
6
Quand le crumble est bien doré, déguster tiède ou froid !
Pas chères Fruits Automne Facile Rapide Dessert facile
