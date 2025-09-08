Comment faire un crumble aux pommes maison ? La recette automnale et craquante avec des noisettes

Par Célia Papaïx
·Publié le 08/09/2025 à 15:04
Savourez l'automne dans un dessert avec ce délicieux crumble pommes-noisettes, une douceur traditionnelle qui réchauffe les cœurs ! Cette recette familiale associe la tendresse des pommes cuites au croquant des noisettes le tout sous une pâte à crumble bien croustillante, dorée et parfumée. Facile à réaliser et économique, ce crumble maison est parfait pour utiliser les pommes de saison et créer un moment de gourmandise en famille. Vous pourrez varier les plaisirs en remplaçant la moitié des pommes par des poires ou en ajoutant des pépites de chocolat pour les plus gourmands...