Des doigts de momie feuilletés à la saucisse à croquer, l'apéro d'Halloween facile et amusant

Par Célia Papaïx
·Publié le 31/10/2025 à 10:00
Les doigts de momie feuilletés à la saucisse sont la recette parfaite pour Halloween ! Faciles et rapides à préparer, ils transforment de simples saucisses en apéritif monstrueusement amusant. Petits et grands vont se régaler sans se faire peur ! La recette est très ludique, c'est un vrai moment de partage avec les enfants, jusqu'à la dégustation. Et pour un rendu encore plus terrifiant, trempez ces doigts de momie dans une sauce tomate pour un effet sanglant mais gourmand !