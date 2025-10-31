Des doigts de momie feuilletés à la saucisse à croquer, l'apéro d'Halloween facile et amusant

Par Célia Papaïx ·

Doigts de momie feuilletés à la saucisse

Les doigts de momie feuilletés à la saucisse sont la recette parfaite pour Halloween ! Faciles et rapides à préparer, ils transforment de simples saucisses en apéritif monstrueusement amusant. Petits et grands vont se régaler sans se faire peur ! La recette est très ludique, c'est un vrai moment de partage avec les enfants, jusqu'à la dégustation. Et pour un rendu encore plus terrifiant, trempez ces doigts de momie dans une sauce tomate pour un effet sanglant mais gourmand !

Recette Doigts de momie feuilletés à la saucisse

icone nombre de personnes 5
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pâte feuilletée (rectangulaire de préférence)
  • 5 saucisses type knacki
  • 1 jaune d'oeuf
  • graines de sésame noir ou olives noires pour les yeux
  • ketchup ou sauce tomate

Préparation

1
Préchauffer le four à 190°C.
2
Couper les saucisses en deux pour obtenir 10 saucisses.
3
Découper des bandes dans la pâte feuilletée d'une largeur d'environ 1 cm.
4
Enrouler chaque demi-saucisse dans les bandes pour former les momies. Laisser un "vide" pour les yeux.
5
Déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson et badigeonner de jaune d'oeuf délayé dans un peu d'eau.
6
Enfourner 15 à 20 minutes. À la sortie du four, déposer des graines de sésame ou deux petits bouts d'olive noire pour les yeux.
7
Tremper dans du ketchup ou de la sauce tomate pour un résultat sanglant !
Apéritif dînatoire Halloween Facile Rapide Feuilleté
