Ces feuilletés aux pomme et au brie sont fondants, croustillants et trop simples à préparer !

À servir à l'apéro ou en entrée avec une salade, vous allez vous régaler !
Les feuilletés, c'est toujours une bonne idée. Qu'on les propose à l'apéritif ou bien en entrée gourmande, on peut les décliner à l'infini ! Aux épinards et au chèvre ou encore en version fleur au chèvre et au bacon, on peut se régaler avec de nombreuses saveurs. Aujourd'hui, on vous propose une recette fondante aux pommes et au brie. Le fromage bien coulant, les oignons caramélisés et les pommes fondantes se marient à merveille et nos papilles sont ravies !
Recette Feuilletés aux pommes et au brie
Ingrédients
- 1 gros oignon
- 1 c. à soupe de huile d'olive
- 1 c. à soupe de miel
- 1 pomme
- 120 g de brie
- 1 pâte feuilletée rectangulaire
- graines de fenouil
- sel, poivre
- 1 jaune d'oeuf
Préparation
1
Éplucher l'oignon et l'émincer finement. Le faire fondre dans une poêle avec l'huile d'olive. Assaisonner de sel, poivre et arroser de miel. Mélanger et laisser caraméliser pendant 5 minutes.
2
Peler, retirer le trognon de la pomme et la tailler en petits dés. Découper le brie en 6 morceaux.
3
Découper la pâte feuilletée en 6 rectangles égaux. Garnir un côté avec des oignons caramélisés, un morceau de brie et quelques morceaux de pommes.
4
Refermer les feuilletés en rabattant la partie vide sur la garniture. Souder les bords avec une fourchette. Badigeonner avec le jaune d'oeuf et saupoudrer de graines de fenouil.
5
Déposer sur une plaque allant au four recouverte de papier sulfurisé et enfourner 15 minutes à 190°C.
L'astuce du chef
Ajouter un peu de jambon ou quelques lardons pour une recette encore plus gourmande !