Adoptez la frittata de courgettes, une recette gourmande et facile à faire

Vous n'allez plus vous passer de cette frittata de courgettes, c'est un véritable régal. En plus, elle est ultra-facile à refaire chez vous.
Si vous ne connaissez pas la frittata, c'est tout simplement une grosse omelette que l'on cuit au four. À vous de voir quelle garniture vous allez y mettre : légumes du soleil, pommes de terre, fromage… Aujourd'hui, on a opté pour une version aux courgettes. Parfaite pour le retour des beaux jours et donc de la saison de ce légume, elle vous comblera de bonheur. En entrée avec une salade ou en plat principal, elle se déguste aussi bien tiède que froide ! Et si vous aussi vous en avez marre du traditionnel et de la routine, testez notre version healthy de hot-dog à la courgette !
Recette Frittata de courgettes
Ingrédients
- 1 gousse d'ail
- 3 c. à soupe de huile d'olive
- 600 g de courgette
- 8 oeufs
- 30 ml de crème liquide entière
- 50 g de parmesan
- 1 brin de romarin
- sel, poivre
Préparation
1
Faire revenir la gousse d'ail hachée dans une poêle avec de l'huile d'olive. Ajouter les rondelles de courgettes, saler, poivrer et laisser cuire 10 minutes (les courgettes doivent rester légèrement croquantes). Laisser refroidir.
2
Battre les oeufs en omelette. Ajouter la crème liquide, le parmesan, le romarin ciselé puis assaisonner de sel et de poivre. Bien mélanger.
3
Incorporer les courgettes dans la préparation précédente puis verser le tout dans un moule à manqué recouvert de papier cuisson.
4
Enfourner 40 minutes à 200°C, jusqu'à ce que la frittata soit bien cuite et dorée. Déguster tiède.