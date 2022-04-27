Adoptez la frittata de courgettes, une recette gourmande et facile à faire

Par Célia Papaïx ·

Frittata de courgettes

Vous n'allez plus vous passer de cette frittata de courgettes, c'est un véritable régal. En plus, elle est ultra-facile à refaire chez vous.

Si vous ne connaissez pas la frittata, c'est tout simplement une grosse omelette que l'on cuit au four. À vous de voir quelle garniture vous allez y mettre : légumes du soleil, pommes de terre, fromage… Aujourd'hui, on a opté pour une version aux courgettes. Parfaite pour le retour des beaux jours et donc de la saison de ce légume, elle vous comblera de bonheur. En entrée avec une salade ou en plat principal, elle se déguste aussi bien tiède que froide ! Et si vous aussi vous en avez marre du traditionnel et de la routine, testez notre version healthy de hot-dog à la courgette !

Recette Frittata de courgettes

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:20
icone temps de cuisson 00:50
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 gousse d'ail
  • 3 c. à soupe de huile d'olive
  • 600 g de courgette
  • 8 oeufs
  • 30 ml de crème liquide entière
  • 50 g de parmesan
  • 1 brin de romarin
  • sel, poivre

Préparation

1
Faire revenir la gousse d'ail hachée dans une poêle avec de l'huile d'olive. Ajouter les rondelles de courgettes, saler, poivrer et laisser cuire 10 minutes (les courgettes doivent rester légèrement croquantes). Laisser refroidir.
2
Battre les oeufs en omelette. Ajouter la crème liquide, le parmesan, le romarin ciselé puis assaisonner de sel et de poivre. Bien mélanger.
3
Incorporer les courgettes dans la préparation précédente puis verser le tout dans un moule à manqué recouvert de papier cuisson.
4
Enfourner 40 minutes à 200°C, jusqu'à ce que la frittata soit bien cuite et dorée. Déguster tiède.
Légumes
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Frittata épinard et poivrons
Frittata épinard et poivrons
Frittata aux haricots verts et pancetta
Frittata aux haricots verts et pancetta
Frittata de petits pois et pommes de terre
Frittata de petits pois et pommes de terre
Quiche aux courgettes
Quiche aux courgettes
Courgettes farcies
Courgettes farcies
Toast courgettes
Toast courgettes
Frittata aux pommes de terre
Frittata aux pommes de terre
Frittata aux légumes du soleil
Frittata aux légumes du soleil
Gratin de courgettes pour 4 personnes
Gratin de courgettes pour 4 personnes
Spaghettis de courgettes au pesto
Spaghettis de courgettes au pesto