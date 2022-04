Adoptez la frittata de courgettes, une recette gourmande et facile à faire

Vous n'allez plus vous passer de cette frittata de courgettes, c'est un véritable régal. En plus, elle est ultra-facile à refaire chez vous.

Si vous ne connaissez pas la frittata, c'est tout simplement une grosse omelette que l'on cuit au four. À vous de voir quelle garniture vous allez y mettre : légumes du soleil, pommes de terre, fromage… Aujourd'hui, on a opté pour une version aux courgettes. Parfaite pour le retour des beaux jours et donc de la saison de ce légume, elle vous comblera de bonheur. En entrée avec une salade ou en plat principal, elle se déguste aussi bien tiède que froide ! Et si vous aussi vous en avez marre du traditionnel et de la routine, testez notre version healthy de hot-dog à la courgette !