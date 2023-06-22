Le gâteau roulé aux framboises, une maxi gourmandise à faire rougir de plaisir vos papilles !

Goûtez au gâteau roulé à la framboise, vous ne le regretterez pas ! Une douceur moelleuse et irrésistible, très facile à refaire chez vous.
On profite du retour des framboises fraîches pour se régaler avec un dessert fruité et gourmand : le gâteau roulé aux framboises et à la crème ! Il est super moelleux, ultra-gourmand et très facile à reproduire à la maison. C'est une pure bouchée de gourmandise et de douceur rafraîchissante pour les papilles ! Vous pouvez varier les plaisirs avec une version aux fraises. Et pour les plus gourmands d'entre vous, osez le roulé au chocolat et à la framboise !
Recette Gâteau roulé aux framboises et à la crème
Ingrédients
- Pour le biscuit roulé :
- 70 g de jaunes d'oeufs
- 125 g de sucre
- 70 g de blancs d'oeufs
- 50 g de farine
- 10 g de fécule de maïs
- Pour la crème :
- 100 g de mascarpone
- 220 g de crème fraîche liquide
- 25 g de sucre
- 1 gousse de vanille
- 300 g de framboises
Préparation
1
Battre les jaunes d'oeufs avec 100 g de sucre jusqu'à ce que le mélange double de volume. Ajouter la farine et la fécule de maïs tamisées et bien mélanger avec une maryse.
2
Monter les blancs d'oeufs avec le reste de sucre (25 g) jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes. Les incorporer délicatement à l'autre préparation.
3
Étaler la préparation sur une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson. Enfourner 12 minutes à 180°C.
4
Une fois le biscuit cuit, le rouler doucement dans un torchon humide puis couper les bords.
5
Préparer la crème : battre le mascarpone avec le sucre, les grains de la gousse de vanille et la crème fraîche liquide jusqu'à l'obtention d'une "chantilly".
6
Étaler sur toute la surface de la génoise et répartir les framboises partout. Rouler en serrant bien et réserver au frais pendant au moins 2 heures avant de déguster.