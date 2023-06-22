Le gâteau roulé aux framboises, une maxi gourmandise à faire rougir de plaisir vos papilles !

Par Célia Papaïx ·

Gâteau roulé aux framboises et à la crème

Goûtez au gâteau roulé à la framboise, vous ne le regretterez pas ! Une douceur moelleuse et irrésistible, très facile à refaire chez vous.

On profite du retour des framboises fraîches pour se régaler avec un dessert fruité et gourmand : le gâteau roulé aux framboises et à la crème ! Il est super moelleux, ultra-gourmand et très facile à reproduire à la maison. C'est une pure bouchée de gourmandise et de douceur rafraîchissante pour les papilles ! Vous pouvez varier les plaisirs avec une version aux fraises. Et pour les plus gourmands d'entre vous, osez le roulé au chocolat et à la framboise !

Recette Gâteau roulé aux framboises et à la crème

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:12
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour le biscuit roulé :
  • 70 g de jaunes d'oeufs
  • 125 g de sucre
  • 70 g de blancs d'oeufs
  • 50 g de farine
  • 10 g de fécule de maïs
  • Pour la crème :
  • 100 g de mascarpone
  • 220 g de crème fraîche liquide
  • 25 g de sucre
  • 1 gousse de vanille
  • 300 g de framboises

Préparation

1
Battre les jaunes d'oeufs avec 100 g de sucre jusqu'à ce que le mélange double de volume. Ajouter la farine et la fécule de maïs tamisées et bien mélanger avec une maryse.
2
Monter les blancs d'oeufs avec le reste de sucre (25 g) jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes. Les incorporer délicatement à l'autre préparation.
3
Étaler la préparation sur une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson. Enfourner 12 minutes à 180°C.
4
Une fois le biscuit cuit, le rouler doucement dans un torchon humide puis couper les bords.
5
Préparer la crème : battre le mascarpone avec le sucre, les grains de la gousse de vanille et la crème fraîche liquide jusqu'à l'obtention d'une "chantilly".
6
Étaler sur toute la surface de la génoise et répartir les framboises partout. Rouler en serrant bien et réserver au frais pendant au moins 2 heures avant de déguster.
GâteauFacileGouterétéFruits
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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