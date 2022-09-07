Pour l'apéro, trinquez avec un Long Island Iced Tea, le cocktail délirant aux cinq alcools 

Par Jeanne Vermech ·

Long Island Iced Tea

Pour vos soirées d'été, trinquez avec un verre de Long Island Iced Tea. Ce cocktail rassemble du gin, du rhum, de la vodka, une liqueur et de la tequila… rien que ça !

Le cocktail Long Island Iced Tea nous vient tout droit d'Amérique. En même temps, qui d'autre que les Américains auraient pu créer un cocktail avec cinq alcools ? Pour changer des traditionnels cocktails comme le Mojito ou la Piña colada, réalisez ce cocktail (très) alcoolisé et profitez de votre soirée entre amis ou en famille. Le temps d'une soirée, jouez les barmaids et shakez !

Ce cocktail est à consommer avec modération.

Recette Long Island Iced Tea

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1,5 cl de gin
  • 1,5 cl de vodka
  • 1,5 cl de rhum blanc
  • 1,5 cl de liqueur (triple sec, type Cointreau)
  • 1,5 cl de tequila
  • 3 cl de coca-cola
  • 1 cl de Jus de citron 
  • 1 citron
  • Des glaçons 

Préparation

1
Pour commencer la recette du cocktail Long Island Iced Tea, qui on le rappelle est à consommer avec modération, sortez tous les ingrédients, le shaker et votre doseur. 
2
Dans un shaker rempli de glaçons, versez les alcools : le gin, le rhum, la vodka, la liqueur et la tequila. 
3
Ajoutez le jus de citron dans le shaker. Mélanger et shaker activement.
4
Versez le cocktail dans un grand verre. S'il reste des glaçons, retenez-les pour qu'ils ne tombent pas. 
5
Ajoutez le Coca-Cola au cocktail. 
6
Coupez une tranche de citron et servez bien frais. 
Cocktailété
- La suite après cette vidéo -

Jeanne Vermech

Au sujet de l'auteur :

Toujours en étude de journalisme, Jeanne a choisi Demotivateur pour faire son stage de fin d’études. Véritable passionnée de sujets insolites, de littérature et de voyages, elle est très ouverte sur le monde et aspire à devenir journaliste d’investigation. Soucieuse de transmettre l’information la plus juste et d’éclairer le lecteur, notre stagiaire-rédactrice web a un petit faible pour les articles décalés.

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