Mac and cheese au cheedar : le gratin fondant et crémeux pour toute la famille

Le mac and cheese est un grand classique américain devenu une référence de la comfort food ! Cette version au cheddar fondant est idéale pour un dîner réconfortant, économique et facile à préparer. Parfait pour les soirées fraîches d'automne et d'hiver, où on a juste envie d'un plat simple, crémeux et gourmand. Et vous, vous aimez les gratins de pâtes avec BEAUCOUP de fromage ?
Recette Mac and cheese au cheddar
Ingrédients
- 300 g de macaroni
- 40 g de beurre
- 40 g de farine
- 50 cl de lait
- 200 g de cheddar râpé
- sel, poivre, muscade
Préparation
1
Faire cuire les pâtes al dente.
2
Réaliser la béchamel : faire fondre le beurre puis ajouter la farine et mélanger. Verser le lait progressivement sans cesser de fouetter jusqu'à ce que la béchamel épaississe.
3
Ajouter les deux tiers du cheddar râpé dans la béchamel (hors du feu) et bien mélanger pour faire fondre le fromage. Assaisonner à convenance.
4
Mélanger les pâtes avec la sauce au cheddar et verser dans un plat à gratin.
5
Recouvrir avec le reste du fromage râpé puis enfourner 20 minutes à 180°C pour que ce soit bien gratiné.