Les muffins choco-noisettes maison, la recette moelleuse et gourmande pour le goûter

Régalez petits et grands avec ces délicieux muffins au chocolat et aux noisettes maison ! Une recette simple qui garantit des petits gâteaux moelleux et savoureux. Ces muffins gourmands associent le fondant du chocolat au croquant des noisettes pour un goûter parfait ! Prêts en 25 minutes top chrono, ils sont idéaux dès le petit-déjeuner mais aussi pour un goûter d'anniversaire ou encore une pause-café réconfortante. Vous pourrez les conserver dans une boîte hermétique pendant quelques jours. Et pour les rendre encore plus moelleux, voici notre petit secret : remplacez la moitié du lait par du yaourt nature, ça change tout...
Recette Muffins chocolat noisettes
Ingrédients
- 250 g de farine
- 150 g de sucre roux
- 100 ml de huile neutre
- 2 oeufs
- 200 ml de lait
- 100 g de pépites de chocolat
- 80 g de noisettes concassées
- 1 sachet de levure
- 1 pincée de sel
- 1 c. à café de extrait de vanille
Préparation
1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Mélanger la farine, le sucre, la levure et le sel dans un saladier.
3
Dans un autre récipient, mélanger les oeufs, l'huile, le lait et la vanille.
4
Verser le mélange liquide sur le mélange sec et remuer sans trop travailler la pâte pour qu'elle soit lisse et homogène.
5
Incorporer les pépites de chocolat et les noisettes concassées. Répartir dans des moules à muffins beurrés ou dans des caissettes en papier.
6
Enfourner 18 à 20 minutes. Vérifier la cuisson en plantant la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
7
Laisser refroidir 5 minutes avant de démouler.