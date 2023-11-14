Préparez des pancakes originaux et gourmands à la noix de coco, ils sont trop gourmands et super faciles à faire !

Par Célia Papaïx ·

Pancakes à la noix de coco

Pour le petit-déjeuner, le goûter ou pour un brunch dominical, ces pancakes à la noix de coco feront sensation ! En plus, ils sont trop simples et rapides à réaliser.

Mettez de l'exotisme dans vos assiettes avec les pancakes à la noix de coco ! Ces petites douceurs sont rapides à improviser et c'est trop gourmand. À vous d'ajouter le topping de votre choix : fruits frais, pâte à tartiner, chocolat fondu, miel… Bref, faites-vous plaisir ! Si vous voulez une recette plus légère, vous pouvez remplacer la farine de blé par de la farine de riz. Pour les plus gourmands, voici des pancakes 100% chocolat complètement irrésistibles. On vous recommande aussi les mini-pancakes à la banane pour faire le plein d'énergie au petit-déjeuner !

Recette Pancakes à la noix de coco

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 100 g de beurre fondu
  • 100 g de sucre
  • 180 ml de lait
  • 2 oeufs
  • 200 g de farine
  • 50 g de noix de coco râpée
  • 1 sachet de levure chimique

Préparation

1
Mélanger le beurre fondu avec le sucre et le lait. Ajouter les oeufs et bien mélanger la préparation.
2
Mélanger à part la farine, la noix de coco et la levure. Verser petit à petit la préparation liquide sur les poudres tout en mélangeant. Une fois la pâte homogène, laisser reposer 15 minutes.
3
Dans une poêle anti-adhésive, verser une louche de pâte et laisser cuire des deux côtés, jusqu'à ce que le pancake soit bien doré.
4
Répéter l'opération jusqu'à épuisement de la pâte.
5
Servir avec de la noix de coco en copeaux, des fruits frais, du sirop d'érable...
Petit-déjeunerBrunchGouterRapideFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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