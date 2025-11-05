Wok de nouilles aux légumes et sauce soja-miel : une recette rapide, saine et pleine de saveurs !

Ce wok de nouilles aux légumes et sa sauce soja-miel va devenir votre allié des soirs de flemme ! Prêt en moins de 20 minutes, il marie à merveille la douceur des légumes de saison (carottes, champignons et chou) avec une sauce sucrée-salée irrésistible et des nouilles généreuses. Ce plat d'inspiration asiatique est aussi simple que savoureux, parfait pour un repas équilibré, réconfortant et économique. Le tout, sans se prendre la tête pendant des heures en cuisine ! Alors vous attendez quoi pour essayer cette recette délicieuse ?
Recette Wok de nouilles aux légumes d'automne
Ingrédients
- 200 g de nouilles chinoises
- 1 carotte
- 1 petit chou
- 100 g de champignons
- 2 c. à soupe de sauce soja
- 1 c. à soupe de miel
- 1 c. à café de huile de sésame
Préparation
1
Faire cuire les nouilles selon les instructions du paquet.
2
Dans un wok ou une sauteuse, faire revenir les légumes émincés à feu vif pendant 5 minutes.
3
Ajouter les nouilles, la sauce soja, le miel et l'huile de sésame. Mélanger et laisser cuire encore 5 minutes.
L'astuce du chef
Pour un repas complet, ajouter les protéines de votre choix : poulet, tofu, boeuf, oeuf...