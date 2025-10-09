Poulet rôti du dimanche aux 40 gousses d'ail fondantes : comment bien le réussir ?

Le poulet rôti aux 40 gousses d'ail et citron confit est un grand classique de la cuisine française qui transforme un simple poulet en plat gastronomique ! Contrairement aux idées reçues, l'ail cuit au four devient incroyablement doux, fondant et presque sucré, sans aucune agressivité pour les papilles. Cette recette généreuse nourrit facilement 4 à 6 personnes et demande très peu de préparation. Le poulet va simplement et tranquillement rôtir au four pendant que l'ail et le citron parfument la chair. C'est une recette parfaite et réconfortante pour un déjeuner du dimanche en famille, elle ravira petits et grands avec cette viande bien tendre et son jus parfumé !
Recette Poulet rôti aux 40 gousses d'ail et citron confit
Ingrédients
- 1 poulet fermier (environ 1,6 kg)
- 40 gousses d'ail (environ 4 têtes)
- 2 citrons jaunes non traités
- 4 branches de thym frais
- 4 branches de romarin
- 6 c. à soupe de huile d'olive
- 50 g de beurre
- 200 ml de vin blanc sec
- sel, poivre
Préparation
1
Sortir le poulet du frigo 30 minutes avant la préparation.
2
Préchauffer le four à 200°C.
3
Sécher le poulet avec du papier absorbant puis saler et poivrer généreusement l'intérieur et l'extérieur. Couper un citron en quartiers et le glisser dans la cavité du poulet avec deux branches de thym et deux branches de romarin. Ficeler les cuisses.
4
Séparer les gousses d'ail sans les éplucher. Les écraser légèrement avec le plat d'un couteau.
5
Dans un grand plat à rôtir, déposer le poulet. Répartir les gousses d'ail tout autour ainsi que le deuxième citron coupé en rondelles. Ajouter le reste des herbes.
6
Mélanger l'huile et le beurre fondu. Badigeonner généreusement le poulet et verser le vin blanc au fond du plat.
7
Enfourner pour 1h15 à 1h30 en arrosant le poulet toutes les 20 minutes avec le jus de cuisson.
8
En fin de cuisson, passer 5 minutes sous le gril pour faire dorer et croustiller la peau. Sortir le poulet et le couvrir de papier aluminium pendant 10 minutes.