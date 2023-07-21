Laissez-vous emporter par la gourmandise de la focaccia aux tomates cerises et à l'ail confit !

Vos papilles se souviendront longtemps du moelleux et des saveurs estivales de cette focaccia ! On parie qu'elles vont en redemander…
À servir pour l'apéritif ou en complément d'une entrée estivale, servez cette magnifique et savoureuse focaccia aux tomates cerises et à l'ail confit ! Une bouchée aux airs de vacances très simple à réaliser et très gourmande. On vous conseille de choisir des tomates cerises de plusieurs couleurs pour en mettre plein la vue (et les papilles) à vos invités ! Et avec l'ail confit fait maison, c'est tout simplement irrésistible… Vous pouvez varier les plaisirs avec une recette de focaccia aux olives noires et au romarin pour encore plus de parfums ensoleillés.
Recette Focaccia aux tomates cerises et à l'ail confit
Ingrédients
- Pour la focaccia :
- 20 g de levure de boulanger
- 200 ml de eau tiède
- 300 g de farine
- 100 ml de huile d'olive
- 1 c. à café de sucre
- 1/4 c. à café de sel
- Pour la garniture :
- 1 tête d'ail
- huile d'olive
- quelques feuilles de sauge
- 300 g de tomates cerises
Préparation
1
Préparer l'ail confit : peler les gousses d'ail et les déposer dans une mini-cocotte en céramique (allant au four). Recouvrir d'huile d'olive, ajouter une ou deux feuilles de sauge et enfourner 20 à 25 minutes à 200°C (avec le couvercle).
2
Laisser l'ail confit refroidir pendant le reste de la préparation.
3
Mélanger la levure de boulanger dans l'eau tiède pour la dissoudre.
4
Dans la cuve du robot (ou un grand bol si vous n'avez pas de robot), verser la moitié de la farine, 2 C A S d'huile d'olive, le sucre, l'eau avec la levure et commencer à pétrir afin d'obtenir une pâte lisse.
5
Ajouter l'autre moitié de farine et le sel puis pétrir de nouveau jusqu'à l'obtention d'une boule bien homogène. Si vous avez pétri au robot, finir à la main pour rendre la pâte "élastique".
6
Verser la moitié de l'huile d'olive dans un grand moule de cuisson (rond ou carré) puis déposer la pâte. Recouvrir avec un linge propre et laisser pousser 1 heure à température ambiante.
7
Étaler la pâte dans le moule (pour qu'elle "recouvre" toute la surface) et arroser d'huile d'olive. Laisser de nouveau pousser 30 minutes. Appuyer du bout des doigts pour former les alvéoles, huiler encore une fois et laisser pousser 30 minutes.
8
Planter les tomates cerises et l'ail confit dans la pâte. Ajouter quelques feuilles de sauge et enfourner 15 minutes à 220°C.
9
Pour éviter que la focaccia ne s'assèche pendant la cuisson, laisser un verre d'eau à côté dans le four.
10
À la sortie du four, laisser refroidir sur une grille. Arroser avec un peu d'huile d'olive, saupoudrer de gros sel et, pourquoi pas, d'un peu de parmesan fraîchement râpé. Déguster !