Recette simple et familiale du jour : le poulet rôti au citron confit servi avec ses pommes de terre croustillantes et parfumées

Par Célia Papaïx ·

Poulet rôti au citron confit et pommes de terre croustillantes

Ce poulet rôti au citron confit et ses pommes de terre croustillantes est LA recette parfaite pour un repas en famille plein de saveurs ! Rapide et facile à préparer, il offre une viande bien tendre et juteuse, une chair délicatement parfumée aux arômes de citron confit et des pommes de terre délicieusement croustillantes. C'est un plat tout-en-un très économique et accessible, même pour les amateurs en cuisine. Un classique revisité qui plaira à tous !

Recette Poulet rôti au citron confit et pommes de terre croustillantes

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 01:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 poulet fermier
  • OU
  • 4 cuisses
  • 2 citrons confits
  • 600 g de petites pommes de terre
  • 2 gousses d'ail
  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • 1 filet de miel (facultatif)
  • sel, poivre
  • Herbes de Provence

Préparation

1
Préchauffer le four à 190°C.
2
Dans un grand plat, déposer le poulet et ajouter tout autour les citrons confits coupés en quartiers (en ajoutant dans le poulet si vous choisissez un poulet entier).
3
Dans un saladier, mélanger les pommes de terre lavées avec l'huile d'olive, le miel (optionnel), du sel, du poivre, des herbes de Provence et l'ail haché.
4
Ajouter les pommes de terre autour et enfourner 50 à 60 minutes en arrosant régulièrement pour conserver une chair juteuse et parfumée.
- La suite après cette vidéo -
Viande Viande blanche Facile Pas chères Classiques
Plus de recettes
Poulet au citron confit
Poulet au citron confit
Tajine de poulet, olives et citron confit
Tajine de poulet, olives et citron confit
Tajine de cuisses de lapin au citron confit
Tajine de cuisses de lapin au citron confit
Recette dimanche poulet rôti champignon
Recette dimanche poulet rôti champignon
Cuisses de poulet rôti et gnocchis à la tomate
Cuisses de poulet rôti et gnocchis à la tomate
Comment réussir la cuisson d'un poulet rôti à la perfection ?
Comment réussir la cuisson d'un poulet rôti à la perfection ?
Poulet rôti au citron confit et pommes de terre croustillantes
Poulet rôti au citron confit et pommes de terre croustillantes
Poulet rôti aux 40 gousses d'ail et citron confit
Poulet rôti aux 40 gousses d'ail et citron confit
Galettes de pommes de terre croustillantes (crispy smashed potatoes)
Galettes de pommes de terre croustillantes (crispy smashed potatoes)
Focaccia aux tomates cerises et à l'ail confit
Focaccia aux tomates cerises et à l'ail confit