Recette simple et familiale du jour : le poulet rôti au citron confit servi avec ses pommes de terre croustillantes et parfumées

Par Célia Papaïx
·Publié le 02/12/2025 à 10:00
Ce poulet rôti au citron confit et ses pommes de terre croustillantes est LA recette parfaite pour un repas en famille plein de saveurs ! Rapide et facile à préparer, il offre une viande bien tendre et juteuse, une chair délicatement parfumée aux arômes de citron confit et des pommes de terre délicieusement croustillantes. C'est un plat tout-en-un très économique et accessible, même pour les amateurs en cuisine. Un classique revisité qui plaira à tous !