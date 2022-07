Figues, pêches et feta, voici la salade la plus rapide et la plus gourmande de l'été !

Pleine de saveurs mais surtout très rapide à réaliser, cette salade estivale va vite devenir votre recette préférée pour un moment de pure gourmandise cet été !

Quand il fait chaud, on a souvent envie de manger léger mais sans oublier la gourmandise. Alors on vous partage une recette de salade facile, rapide et délicieuse à manger tout l'été sans modération ! Quelques figues fraîches, des pêches, un peu de feta, et voilà ! Le tour est joué. Aussi addictive que la salade de quinoa à l'asiatique, vous n'allez vraiment plus vous en passez… Pour un moment encore plus rafraîchissant, cette salade de melon, framboises, jambon et mozzarella a tout pour plaire à vos papilles. Et si vous êtes un vrai fan de feta, accompagnez votre salade de quelques croustillants de feta en pâte filo au miel, c'est trop trop gourmand !