Figues, pêches et feta, voici la salade la plus rapide et la plus gourmande de l'été !

Pleine de saveurs mais surtout très rapide à réaliser, cette salade estivale va vite devenir votre recette préférée pour un moment de pure gourmandise cet été !
Quand il fait chaud, on a souvent envie de manger léger mais sans oublier la gourmandise. Alors on vous partage une recette de salade facile, rapide et délicieuse à manger tout l'été sans modération ! Quelques figues fraîches, des pêches, un peu de feta, et voilà ! Le tour est joué. Aussi addictive que la salade de quinoa à l'asiatique, vous n'allez vraiment plus vous en passez… Pour un moment encore plus rafraîchissant, cette salade de melon, framboises, jambon et mozzarella a tout pour plaire à vos papilles. Et si vous êtes un vrai fan de feta, accompagnez votre salade de quelques croustillants de feta en pâte filo au miel, c'est trop trop gourmand !
Recette Salade de figues, pêches et feta
Ingrédients
- 150 g de mélange jeunes pousses
- 3 figues fraiches
- 1 pêche
- 100 g de feta
- Pour la sauce :
- 4 c. à soupe de huile d'olive
- 2 c. à soupe de vinaigre
- 1 c. à café de moutarde
- sel, poivre
- 1 c. à soupe de jus de citron
Préparation
1
Diviser la salade dans deux grandes assiettes.
2
Laver et couper les figues en quartiers. Les déposer sur la salade.
3
Couper la pêche en deux et retirer le noyau. La détailler en lamelles et déposer sur la salade.
4
Émietter la feta par-dessus.
5
Mélanger tous les ingrédients pour la sauce puis verser sur les assiettes.