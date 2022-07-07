Figues, pêches et feta, voici la salade la plus rapide et la plus gourmande de l'été !

Par Célia Papaïx ·

Salade de figues, pêches et feta

Pleine de saveurs mais surtout très rapide à réaliser, cette salade estivale va vite devenir votre recette préférée pour un moment de pure gourmandise cet été !

Quand il fait chaud, on a souvent envie de manger léger mais sans oublier la gourmandise. Alors on vous partage une recette de salade facile, rapide et délicieuse à manger tout l'été sans modération ! Quelques figues fraîches, des pêches, un peu de feta, et voilà ! Le tour est joué. Aussi addictive que la salade de quinoa à l'asiatique, vous n'allez vraiment plus vous en passez… Pour un moment encore plus rafraîchissant, cette salade de melon, framboises, jambon et mozzarella a tout pour plaire à vos papilles. Et si vous êtes un vrai fan de feta, accompagnez votre salade de quelques croustillants de feta en pâte filo au miel, c'est trop trop gourmand !

Recette Salade de figues, pêches et feta

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 150 g de mélange jeunes pousses
  • 3 figues fraiches
  • 1 pêche
  • 100 g de feta
  • Pour la sauce :
  • 4 c. à soupe de huile d'olive
  • 2 c. à soupe de vinaigre
  • 1 c. à café de moutarde
  • sel, poivre
  • 1 c. à soupe de jus de citron

Préparation

1
Diviser la salade dans deux grandes assiettes.
2
Laver et couper les figues en quartiers. Les déposer sur la salade.
3
Couper la pêche en deux et retirer le noyau. La détailler en lamelles et déposer sur la salade.
4
Émietter la feta par-dessus.
5
Mélanger tous les ingrédients pour la sauce puis verser sur les assiettes.
Salade
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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