Cette salade de pieuvre vous laissera sans voix !

Renouvelez vos salades de la mer avec ce plat aux fruits de mer !

Cette recette méditerranéenne est pleine de bonnes choses pour vous donner force et énergie. La pieuvre est ici assaisonnée avec du citron et du paprika, ce qui relève son goût tendre et rend légère cette assiette. Vous pouvez aussi préparer une salade de pâtes aux moules et crevettes ou encore un risotto de la mer avec des moules. Découvrez aussi 15 suggestions de salades healthy.