Cette salade de pieuvre vous laissera sans voix !

Par Cynthia Aldeguer ·

Salade de pieuvre

Renouvelez vos salades de la mer avec ce plat aux fruits de mer !

Cette recette méditerranéenne est pleine de bonnes choses pour vous donner force et énergie. La pieuvre est ici assaisonnée avec du citron et du paprika, ce qui relève son goût tendre et rend légère cette assiette. Vous pouvez aussi préparer une salade de pâtes aux moules et crevettes ou encore un risotto de la mer avec des moules. Découvrez aussi 15 suggestions de salades healthy.

Recette Salade de pieuvre

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 tentacules de pieuvre
  • 1 citron
  • huile d'olive
  • roquette
  • 1 tomate
  • olives noires
  • 50 g de feta
  • fleur de sel
  • 1 c. à café de paprika
  • poivre

Préparation

1
Lavez, puis coupez les tentacules. Faites cuire dans une casserole avec un filet d’huile d’olive, la fleur de sel et le poivre. Ajoutez le paprika.
2
Coupez ensuite votre tomate en lamelles. Déposez dans un saladier avec la roquette, la feta émiettée et une poignée d’olives noires.
3
Ajoutez les tentacules à la préparation. Arrosez d’un filet de jus de citron.
PoissonFruit de merSaladeHealthySans gluten
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Cynthia Aldeguer

Au sujet de l'auteur :

Journaliste culinaire et art de vivre, rédactrice en chef de Demotivateur Food, elle aime tester de nouvelles recettes et partager de belles adresses où se remplir le ventre. C’est une dénicheuse de bons plans food, toujours à l’affût des actualités les plus croustillantes. Elle vous régale de meilleurs plats en toutes saisons !

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