Poulet sauce champagne et morilles : la recette de Noël simple et très élégante

Par Célia Papaïx ·

Suprême de poulet sauce champagne et morilles

Ce suprême de poulet sauce champagne et morilles est une alternative raffinée et abordable aux plats de viande traditionnels des fêtes. Avec sa sauce crémeuse et parfumée, il est parfait pour un repas de réveillon élégant mais très simple à réaliser, rassurez-vous. Pas besoin d'être un chef pour le refaire à la maison ! Cette recette festive met en valeur des ingrédients nobles tout en restant accessible, idéale pour impressionner vos invités sans stress.

Recette Suprême de poulet sauce champagne et morilles

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 suprêmes de poulet
  • 20 cl de champagne ou crémant
  • 20 cl de crème liquide entière
  • 20 g de morilles déshydratées
  • 1 échalote
  • 30 g de beurre
  • sel, poivre

Préparation

1
Réhydrater les morilles pendant 20 minutes dans de l'eau chaude.
2
Dans une sauteuse, faire dorer les suprêmes de poulet avec le beurre pendant 4 à 5 minutes par face. Ils doivent être bien colorés.
3
Réserver la viande et, dans la même sauteuse, faire revenir l'échalote émincée finement.
4
Déglacer au champagne pour récupérer tous les sucs puis laisser réduire de moitié avant de verser la crème et les morilles égouttées.
5
Remettre le poulet, mélanger et laisser mijoter 10 minutes à feu moyen/doux.
6
Ajuster l'assaisonnement en sel et poivre et servir bien chaud.
Repas de fêteNoëlViande blancheViandeFacileRapide
