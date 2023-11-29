Osez le poulet au champagne et aux champignons, la recette festive, originale et hyper gourmande !

Par Célia Papaïx ·

Poulet au champagne et champignons

Pour les fêtes de fin d'année (mais pas que), ce plat de poulet au champagne est une merveilleuse idée. Rien que d'imaginer toutes ces saveurs, nos papilles salivent d'avance… À vos tabliers !

Vous souhaitez servir autre chose que la dinde farcie pour votre repas de Noël ? Voici une recette festive et facile à faire : le poulet au champagne ! Longuement mijoté avec des champignons, c'est une explosion de saveurs à l'heure de la dégustation. On vous garantit que vos papilles vont se souvenir longtemps de ce repas festif et original. On peut également remplacer le champagne par du cidre pour plus de douceur. Le poulet au champagne et aux champignons fera l'unanimité sur votre table de Noël !

Recette Poulet au champagne et champignons

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:50
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 échalotes
  • 70 g de beurre
  • 200 g de champignons de Paris frais
  • 1 poulet (environ 1,5kg)
  • 30 cl de champagne
  • 2 c. à soupe de farine
  • 15 cl de bouillon de volaille
  • 100 ml de crème liquide entière
  • 1 c. à soupe de crème fraîche épaisse
  • sel, poivre

Préparation

1
Éplucher et émincer les échalotes. Les faire fondre dans une cocotte avec 30 g de beurre, les champignons émincés et les morceaux de poulet (excepté les blancs).
2
Laisser dorer pendant une vingtaine de minutes à feu moyen en remuant régulièrement.
3
Baisser le feu et verser le champagne. Laisser réduire de deux tiers.
4
À côté, faire fondre le reste de beurre dans une casserole. Ajouter la farine pour former un roux et verser du bouillon de volaille pour délayer. La texture doit être plus liquide qu'une béchamel.
5
Verser dans la cocotte avec le poulet puis ajouter la crème liquide et la crème fraîche. Bien remuer et laisser mijoter à feu doux.
6
Pendant ce temps, pocher les blancs de poulet dans un grand volume d'eau salée pendant une quinzaine de minutes. Les égoutter et les ajouter dans la cocotte.
7
Poursuivre la cuisson encore 10 minutes environ. Rectifier l'assaisonnement en sel et poivre puis servir bien chaud.
L'astuce du chef
Choisir de préférence un champagne brut.
ViandeNoël
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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