Tacos crevettes avocat : la recette mexicaine facile et rapide pour le dîner

Par Célia Papaïx
·Publié le 03/09/2025 à 12:00
Ces tacos de crevettes à l'avocat apportent une touche d'exotisme à votre table avec leurs saveurs fraîches et épicées ! Cette recette mexicaine garnie de crevettes sautées, d'avocat crémeux et de légumes croquants se prépare en seulement 15 minutes. Parfaits pour un dîner convivial ou à partager pour l'apéritif, ces tacos aux crevettes offrent un repas complet, healthy et gourmand qui plaira à toute la famille. Pensez à ajuster la quantité de piment selon vos goûts et n'hésitez pas à remplacer la coriandre par du persil si vous n'aimez pas ça !