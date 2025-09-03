Tacos crevettes avocat : la recette mexicaine facile et rapide pour le dîner

Par Célia Papaïx ·

Ces tacos de crevettes à l'avocat apportent une touche d'exotisme à votre table avec leurs saveurs fraîches et épicées ! Cette recette mexicaine garnie de crevettes sautées, d'avocat crémeux et de légumes croquants se prépare en seulement 15 minutes. Parfaits pour un dîner convivial ou à partager pour l'apéritif, ces tacos aux crevettes offrent un repas complet, healthy et gourmand qui plaira à toute la famille. Pensez à ajuster la quantité de piment selon vos goûts et n'hésitez pas à remplacer la coriandre par du persil si vous n'aimez pas ça !

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 8 tortilla de blé
  • 400 g de crevettes décortiquées
  • 2 avocats mûrs
  • 1 concombre
  • 2 tomates
  • 1 oignon rouge
  • 1 citron vert
  • 100 g de feta
  • Coriandre fraîche
  • Pour l'assaisonnement des crevettes :
  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • 1 c. à café de paprika
  • 1 c. à café de cumin
  • 1/2 c. à café de Piment de Cayenne
  • sel, poivre

Préparation

1
Mélanger tous les ingrédients de l'assaisonnement. Ajouter les crevettes, remuer et laisser mariner 5 minutes.
2
Couper les avocats en lamelles et arroser de jus de citron.
3
Émincer finement l'oignon rouge et couper le concombre et les tomates en petits dés. Émietter la feta et ciseler la coriandre.
4
Saisir les crevettes dans une poêle quelques minutes de chaque côté.
5
Réchauffer les tortillas puis les garnir de crevettes, d'avocat, de crudités et de feta. Terminer avec un peu de coriandre ciselée et de jus de citron.
6
Plier les tacos et déguster aussitôt !
