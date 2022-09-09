Direction le Mexique avec ces tacos végétariens ultra-gourmands !

Pour une soirée mexicaine réussie, on va vous faire craquer avec ces tacos végétariens ! À partager de toute urgence avec vos invités.
Qui a dit que les tacos devaient être garnis de viande ? Pas nous en tout cas ! On vous le prouve avec cette recette végétarienne très gourmande et facile à refaire chez vous pour une fiesta d'enfer. Et pour les carnivores, on prépare des tacos au bœuf épicé, ils vont adorer. Si vous souhaitez une version plus saine et plus légère, on a la solution avec nos tacos à base de courgettes. Accompagnez le tout d'une savoureuse margarita, le cocktail mexicain par excellence ! À boire avec modération évidemment.
Recette Tacos végétariens
Ingrédients
- 1 oignon rouge
- 2 gousses d'ail
- 1 c. à café de paprika
- 1 c. à café de coriandre moulue
- 1 pincée de piment
- 2 grosses tomates
- 1 petit pot de crème fraîche
- 1/2 jus de citron
- Ciboulette ciselée
- 2 avocats
- 1 boîte de haricots rouges
- 1 petite boîte de maïs
- 6 grandes galettes de maïs
- huile d'olive
- sel, poivre
Préparation
1
Faire revenir l'oignon émincé et les gousses d'ail hachées dans une cocotte avec un filet d'huile d'olive. Ajouter le paprika, la coriandre moulue et le piment.
2
Tailler les tomates en petits cubes et les ajouter dans la cocotte. Laisser mijoter à feu doux pendant une quinzaine de minutes.
3
Mélanger la crème fraîche avec le jus de citron et la ciboulette ciselée. Saler, poivrer et réserver.
4
Écraser l'avocat à la fourchette et l'arroser de jus de citron pour éviter qu'il ne s'oxyde.
5
Dans la sauce tomate, ajouter les haricots rouges et le maïs et laisser de nouveau mijoter une dizaine de minutes.
6
Pendant ce temps, faire réchauffer les galettes de maïs au four.
7
Monter les tacos : déposer une couche de sauce à la crème fraîche, ajouter par-dessus le mélange haricots/maïs/sauce tomate puis terminer avec une couche de guacamole.
8
Décorer éventuellement avec de la coriandre fraîche avant de déguster !