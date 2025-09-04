Wraps veggie au houmous : la recette healthy pour un déjeuner équilibré

Par Célia Papaïx ·

Wraps végétariens au houmous

Ces wraps veggie colorés au houmous constituent le déjeuner healthy parfait pour varier les plaisirs ! Cette recette végétarienne, garnie de légumes frais croquants et de houmous crémeux, offre un repas complet riche en fibres et en protéines végétales. Ils sont faciles à transporter, pas chers et se préparent facilement à l'avance pour les emporter lors d'une pause-déjeuner au travail ou lors d'un pique-nique. Ces wraps colorés sont l'alternative idéale aux sandwichs traditionnels !

Recette Wraps végétariens au houmous

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 tortillas complètes
  • 200 g de houmous
  • 1 betterave cuite
  • 2 carottes
  • 1 concombre
  • 1 poivron rouge
  • 100 g de roquette
  • 80 g de graines de tournesol
  • 1 avocat
  • 1/2 jus de citron

Préparation

1
Tailler la betterave en fines rondelles, les carottes en bâtonnets, le concombre et le poivron en lamelles.
2
Couper l'avocat en tranches et arroser de jus de citron.
3
Sur une tortilla, étaler une couche généreuse de houmous et répartir les légumes croquants harmonieusement.
4
Parsemer de graines de tournesol et terminer avec de la roquette. Replier le wrap et faire de même avec les autres tortillas.
5
Servir aussitôt ou emballer dans du film alimentaire pour plus tard.
Légumes Végétarien Vegan Facile Rapide Pas chères
