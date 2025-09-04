Wraps veggie au houmous : la recette healthy pour un déjeuner équilibré

Par Célia Papaïx
·Publié le 04/09/2025 à 12:00
Ces wraps veggie colorés au houmous constituent le déjeuner healthy parfait pour varier les plaisirs ! Cette recette végétarienne, garnie de légumes frais croquants et de houmous crémeux, offre un repas complet riche en fibres et en protéines végétales. Ils sont faciles à transporter, pas chers et se préparent facilement à l'avance pour les emporter lors d'une pause-déjeuner au travail ou lors d'un pique-nique. Ces wraps colorés sont l'alternative idéale aux sandwichs traditionnels !