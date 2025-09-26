Recette smoothie bowl d'automne : le petit-déjeuner tendance, gourmand et sain

Par Célia Papaïx
·Publié le 26/09/2025 à 12:00
Ce smoothie bowl automnal est le petit-déjeuner healthy qui va transformer vos matins en moment Instagram ! Cette création nutritive et photogénique associe les saveurs d'automne dans un bol coloré et gourmand. Riche en vitamines, fibres et antioxydants, ce breakfast bowl apporte l'énergie nécessaire pour bien commencer la journée. Personnalisable selon vos goûts, économique et rapide à préparer, il plaira aux adeptes de la «healthy food» comme aux plus gourmands. Découvrez sans plus attendre cette recette tendance qui marie le visuel et le bien-être nutritionnel !