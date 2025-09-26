Recette smoothie bowl d'automne : le petit-déjeuner tendance, gourmand et sain

Par Célia Papaïx ·

Smoothie bowl automnal

Ce smoothie bowl automnal est le petit-déjeuner healthy qui va transformer vos matins en moment Instagram ! Cette création nutritive et photogénique associe les saveurs d'automne dans un bol coloré et gourmand. Riche en vitamines, fibres et antioxydants, ce breakfast bowl apporte l'énergie nécessaire pour bien commencer la journée. Personnalisable selon vos goûts, économique et rapide à préparer, il plaira aux adeptes de la «healthy food» comme aux plus gourmands. Découvrez sans plus attendre cette recette tendance qui marie le visuel et le bien-être nutritionnel !

Recette Smoothie bowl automnal

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 banane congelée
  • 100 g de potiron cuit
  • 150 ml de lait d'amande
  • 1 c. à soupe de beurre d'amande
  • 1 c. à café de cannelle
  • 1 c. à café de miel
  • 1 pincée de muscade
  • Pour les toppings :
  • tranches de pomme
  • granola maison
  • noix concassées
  • graines de courge
  • baies de goji
  • copeaux de noix de coco
  • cranberries séchées

Préparation

1
Mixer les ingrédients de la base (banane congelée, potiron cuit, lait d'amande, beurre d'amande, cannelle, miel et muscade) jusqu'à l'obtention d'une texture épaisse et crémeuse.
2
Ajuster avec du lait d'amande si c'est trop épais ou avec des glaçons si c'est trop liquide.
3
Verser dans un bol et décorer avec les toppings en les disposant de manière harmonieuse.
