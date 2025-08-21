Des petits gâteaux à la vanille ? Découvrez la recette des cupcakes moelleux et leur glaçage fruité et coloré

Ces cupcakes à la vanille et glaçage aux fruits rouges apportent couleur et gourmandise à table ! La base vanillée, moelleuse et parfumée, se pare d'un glaçage naturellement coloré aux fruits rouges de saison. Sans colorant artificiel, ces petits gâteaux individuels séduisent par leur fraîcheur légère et leur présentation soignée. Ces cupcakes se préparent très facilement à l'avance ! C'est une pâtisserie américaine réconfortante parfaite pour un goûter et séduira petits et grands.
Recette Cupcakes vanille et glaçage fruits rouges
Ingrédients
- Pour les cupcakes :
- 150 g de farine
- 150 g de sucre
- 150 g de beurre mou
- 3 oeufs
- 1 sachet de levure chimique
- 2 c. à café de extrait de vanille
- 3 c. à soupe de lait
- 1 pincée de sel
- Pour le glaçage :
- 200 g de beurre mou
- 300 g de sucre glace
- 100 g de framboises fraîches (ou décongelées)
- 2 c. à soupe de fromage frais (type cream cheese)
- 1 c. à soupe de jus de citron
- Pour la présentation :
- mélange de fruits rouges frais (fraises, framboises, mûres, cassis, groseilles...)
- feuilles de menthe fraîche
Préparation
1
Préchauffer le four à 180°C et disposer des caissettes en papier dans des moules à muffins pour qu'elles tiennent bien.
2
Réaliser l'appareil à cupcakes : battre le beurre mou avec le sucre jusqu'à l'obtention d'une texture bien crémeuse.
3
Ajouter les oeufs un par un en mélangeant bien entre chaque ajout. Incorporer la vanille et le lait.
4
Mélanger les ingrédients secs ensemble (farine, levure, sel). Verser petit à petit dans la préparation précédente sans cesser de mélanger.
5
Quand la pâte est bien lisse, remplir les caissettes aux 2/3 environ. Enfourner 18 à 20 minutes.
6
Vérifier la cuisson en plantant la pointe d'un couteau au centre : elle doit ressortir sèche.
7
Laisser refroidir sur une grille.
8
Pendant ce temps, réaliser le glaçage : écraser les framboises avec une fourchette jusqu'à obtenir une purée. Passer au tamis pour retirer les graines (facultatif).
9
Fouetter le beurre mou jusqu'à obtenir une texture crémeuse. Incorporer le sucre glace progressivement.
10
Ajouter ensuite le fromage frais, la purée de framboise et le jus de citron. Continuer de fouetter jusqu'à ce que le glaçage soit lisse et coloré.
11
Débarrasser dans une poche à douille munie d'une douille cannelée.
12
Pocher le glaçage sur chaque cupcake refroidi. Décorer immédiatement avec des fruits rouges frais et, pourquoi pas, des feuilles de menthe.
13
Laisser reposer 30 minutes avant de servir.