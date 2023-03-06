Ces cannelés au chocolat sont tout simplement irrésistibles !

Croustillants à l'extérieur, moelleux à l'intérieur et terriblement gourmands, les cannelés au chocolat vont ravir vos papilles !
Amis chocolavores, attention les papilles. Cette recette de cannelés au chocolat est absolument irrésistible ! Ces petites douceurs cacaotées sont ultra-moelleuses à l'intérieur et bien caramélisées à l'extérieur pour un moment très gourmand à l'heure du goûter par exemple. Il est essentiel de bien laisser reposer la pâte au frais et d'utiliser des moules en cuivre pour obtenir ce résultat, sinon vos cannelés ne seront pas croustillants à l'extérieur. Vous pouvez également les parfumer à la fleur d'oranger pour plus de douceur.
Recette Cannelés au chocolat
Ingrédients
- 500 g de lait entier
- 65 g de rhum ambré
- 200 g de chocolat
- 65 g de beurre demi-sel
- 2 jaunes d'oeufs
- 3 gros oeufs entiers
- 200 g de sucre
- 100 g de farine
Préparation
1
Dans une casserole, verser le lait et le rhum puis ajouter le chocolat cassé en morceaux et le beurre coupé en morceaux. Faire fondre à feu doux, sans bouillir.
2
Mélanger les jaunes d'oeufs avec les oeufs entiers et le sucre. Ajouter la farine et mélanger de nouveau.
3
Verser le contenu de la casserole sur le mélange précédent petit à petit en remuant sans cesse. Laisser refroidir, filmer et laisser reposer toute la nuit au frais.
4
Sortir la préparation quelques heures avant de faire cuire pour qu'elle soit à température ambiante.
5
Faire chauffer le four à 270°C (ou 250°C) et bien graisser les moules à cannelés en cuivre.
6
Remplir les moules et enfourner 10 minutes à 275°C (ou 12 minutes à 250°C) puis baisser la température à 180°C et laisser cuire 35 minutes.
7
Démouler les cannelés encore chauds (attention à ne pas vous brûler) et laisser refroidir 1 heure.