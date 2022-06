Voici un cheesecake très gourmand qui va vous donner la pêche cet été !

Qui veut une part de ce dessert succulent à la pêche ? Nous, on ne dira pas non car ce cheesecake à la pêche est incroyablement gourmand…

Le retour des beaux jours marque aussi le retour des pêches sur le marché et on ne pouvait pas être plus heureux ! On adore la fraîcheur et la gourmandise de ce fruit. À croquer tout simplement ou à cuisiner dans des recettes sucrées et salées, comme les brochettes de canard aux pêches, on vous propose un dessert qui devrait combler vos papilles à tous les coups : le cheesecake aux pêches ! Très facile à réaliser, cette préparation va vous donner la pêche ! Avec un verre de sangria aux framboises et aux pêches pour vous rafraîchir (avec modération), c'est moment gourmand qui vous attend. Sinon, on a eu un gros coup de cœur pour un autre cheesecake plus exotique à la manque et au fruit de la passion… À vous de jouer !