Voici un cheesecake très gourmand qui va vous donner la pêche cet été !

Qui veut une part de ce dessert succulent à la pêche ? Nous, on ne dira pas non car ce cheesecake à la pêche est incroyablement gourmand…
Le retour des beaux jours marque aussi le retour des pêches sur le marché et on ne pouvait pas être plus heureux ! On adore la fraîcheur et la gourmandise de ce fruit. À croquer tout simplement ou à cuisiner dans des recettes sucrées et salées, comme les brochettes de canard aux pêches, on vous propose un dessert qui devrait combler vos papilles à tous les coups : le cheesecake aux pêches ! Très facile à réaliser, cette préparation va vous donner la pêche ! Avec un verre de sangria aux framboises et aux pêches pour vous rafraîchir (avec modération), c'est moment gourmand qui vous attend. Sinon, on a eu un gros coup de cœur pour un autre cheesecake plus exotique à la manque et au fruit de la passion… À vous de jouer !
Recette Cheesecake à la pêche
Ingrédients
- 200 g de biscuits type petit beurre
- 80 g de beurre fondu
- 500 g de cream cheese type Philadelphia
- 6 c. à café de confiture de pêches
- 300 ml de crème liquide entière 30% MG
- 2 pêche
Préparation
1
Réduire les biscuits en miettes à l'aide d'un mixeur puis les mélanger avec le beurre fondu. Étaler la préparation au fond d'un moule à manqué et réserver au frais.
2
Détendre le cream cheese avec la confiture de pêches. Monter la crème liquide en chantilly bien ferme et l'incorporer délicatement au cream cheese.
3
Verser cette préparation sur les biscuits et bien lisser le dessus avec une spatule. Laisser au frais minimum 4 heures, le mieux est d'attendre toute une nuit.
4
Avant de servir, déposer de fines lamelles de pêches sur le dessus du cheesecake. Déguster bien frais !