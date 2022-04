Passion cheesecake à la mangue pour un moment plein de fraîcheur et de gourmandise !

Gros coup de cœur pour ce dessert exotique, rafraîchissant et super gourmand ! Le cheesecake à la mangue et au fruit de la passion nous rend addict…

Mangue et passion ? C'est un mariage de fruits exotiques qui roule à la perfection depuis très longtemps. On les a mariés en roulés ou encore en glace avec un peu de coco et c'est toujours un véritable plaisir pour nos papilles ! Alors en cheesecake, on sait déjà qu'on va passer un bon moment à la fin du repas avec cette touche fraîche et gourmande. Croquant, onctueux, fruité, ce dessert est un sans-faute ! Vos convives vous demanderont votre petit secret… Et si vous voulez encore plus les surprendre, montrez vos talents de chef en réalisant cette pavlova aux fruits rouges et au fruit de la passion !