Passion cheesecake à la mangue pour un moment plein de fraîcheur et de gourmandise !

Gros coup de cœur pour ce dessert exotique, rafraîchissant et super gourmand ! Le cheesecake à la mangue et au fruit de la passion nous rend addict…
Mangue et passion ? C'est un mariage de fruits exotiques qui roule à la perfection depuis très longtemps. On les a mariés en roulés ou encore en glace avec un peu de coco et c'est toujours un véritable plaisir pour nos papilles ! Alors en cheesecake, on sait déjà qu'on va passer un bon moment à la fin du repas avec cette touche fraîche et gourmande. Croquant, onctueux, fruité, ce dessert est un sans-faute ! Vos convives vous demanderont votre petit secret… Et si vous voulez encore plus les surprendre, montrez vos talents de chef en réalisant cette pavlova aux fruits rouges et au fruit de la passion !
Recette Cheesecake mangue passion
Ingrédients
- 225 g de biscuits type petit beurre
- 50 g de beurre
- 300 g de fromage frais type Philadelphia
- 300 g de mascarpone
- 70 g de sucre glace
- 100 g de purée de mangue
- 1 citron vert
- 4 g de gélatine (2 feuilles)
- 100 g de coulis de fruit de la passion
- 1 fruit de la passion
Préparation
1
Réduire les biscuits en miettes et ajouter le beurre fondu. Tapisser le fond d'un moule à charnière et bien tasser pour créer la base du cheesecake. Réserver au frais.
2
Détendre le Philadelphia et le mascarpone au batteur électrique. Incorporer le sucre glace, la purée de mangue et la moitié du zeste de citron vert (garder l'autre pour le nappage).
3
Bien fouetter puis étaler cette préparation sur la base biscuitée du cheesecake. Lisser le dessus à la spatule puis remettre au frais.
4
Mettre les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide.
5
Pendant ce temps, faire chauffer le coulis de fruit de la passion avec la pulpe du fruit de la passion et l'autre moitié du zeste de citron. Une fois que le mélange arrive à ébullition, ajouter la gélatine bien essorée hors du feu et remuer vivement.
6
Attendre que le nappage refroidisse légèrement avant de le verser sur le cheesecake pour couvrir toute la surface. Laisser reposer le cheesecake au frais pendant minimum 3 heures avant de déguster.