Recette facile de cookies fourrés au caramel fondant

Par Célia Papaïx ·

Cookies fourrés au caramel fondant

Si vous aimez les cookies moelleux et les cœurs fondants, cette recette est faite pour vous ! Ces cookies fourrés au caramel fondant sont une vraie bombe de gourmande : croquant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, et avec un caramel coulant qui s'échappe à la première bouchée. Faciles à préparer à la maison avec quelques ingrédients du placard, ils plairont à tous les palais. Idéal pour un goûter réconfortant ou une pause sucrée irrésistible, vous devez absolument essayer cette recette. Et si vous préférez tout faire maison, voici la meilleure recette de caramel beurre salé à intégrer dans vos cookies.

Recette Cookies fourrés au caramel fondant

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:12
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 g de farine
  • 100 g de beurre doux
  • 100 g de sucre roux
  • 1 oeuf
  • 1/2 sachet de levure
  • 100 g de pépites de chocolat
  • 10 caramels mous
  • 1 pincée de sel

Préparation

1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Dans un saladier, mélanger le beurre mou (pas fondu !) avec le sucre roux jusqu'à l'obtention d'une texture crémeuse.
3
Ajouter l'oeuf, la farine, la levure et le sel et bien mélanger entre chaque ajout jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
4
Incorporer enfin les pépites de chocolat et remuer brièvement.
5
Prélever une boule de pâte puis placer un caramel au centre. Refermer bien pour cacher le coeur et déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé en les espaçant bien.
6
Enfourner 10 à 12 minutes pour que les cookies soient bien dorés au bord et moelleux au centre. Laisser refroidir sur une grille avant de déguster.
Gouter Cookies Facile Rapide
