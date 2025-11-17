La recette facile des cookies moelleux à la pâte à tartiner (cœur fondant)

Ces cookies moelleux à la pâte à tartiner sont un vrai plaisir régressif ! Leur texture fondante et leur cœur coulant séduisent petits et grands. Avec une pointe de fleur de sel pour équilibrer le goût, cette recette simple et rapide est parfaite pour le goûter ou un dessert ultra-gourmand. Bien sûr, on vous recommande de faire votre pâte à tartiner maison, c'est tellement facile et bon ! Voici nos meilleures idées recettes de pâtes à tartiner pour plaire à toutes les papilles.
Recette Cookies moelleux à la pâte à tartiner
Ingrédients
- 220 g de farine
- 50 g de sucre roux
- 50 g de sucre blanc
- 80 g de beurre mou
- 1 oeuf
- 1/2 sachet de levure
- 8 c. à café de pâte à tartiner
- fleur de sel
Préparation
1
Déposer 8 boules de pâte à tartiner sur une feuille de papier sulfurisé et placer au congélateur pendant au moins 15 minutes.
2
Préchauffer le four à 180°C.
3
Dans un saladier, battre le beurre mou (pas fondu) avec les sucres puis, quand la texture est bien crémeuse, ajouter l'oeuf.
4
Incorporer la farine et la levure et mélanger pour obtenir une pâte homogène.
5
Prélever une portion de pâte, l'aplatir puis déposer au centre une boule de pâte à tartiner congelée. Refermer de manière à enfermer la pâte à tartiner au coeur du cookie.
6
Déposer les cookies sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé en les espaçant. Enfourner 10 à 12 minutes pour que les cookies soient encore moelleux au centre et croustillants sur les bords.
7
Saupoudrer de fleur de sel après la cuisson et laisser tiédir avant de déguster.
L'astuce du chef
Pour plus de gourmandise, vous pouvez ajouter des pépites de chocolat dans la pâte à cookies !