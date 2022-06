Les spaghetti all'Amatriciana, un régal pour les gourmands !

Ah les pâtes, on les adore ! On adore encore plus quand elles sont simples à cuisiner comme ces spaghetti all'Amatriciana. Découvrez notre recette qui ravira petits et grands !

Pour réaliser cette recette italienne, rien de plus simple : des spaghetti, du guanciale, de la tomate, du pecorino et du piment. Cette recette traditionnelle des spaghetti all'Amatriciana tient son nom d'une petite ville d'Italie, Amatrice.

Pleine de soleil, la cuisine italienne réveille nos papilles et nous oblige à nous resservir. Dans les plats incontournables italiens, on connaît les pâtes à la carbonara, le risotto au fromage ou encore les gnocchis au pesto de basilic. En revanche, on ne connaît pas assez la recette des spaghetti all'Amatriciana. La sauce est très simple à cuisiner et tellement bonne !

La recette des spaghetti all'Amatriciana fait débat. Le débat est vif sur le choix de la partie du porc : la pancetta, du speck ou du guanciale ? Traditionnellement, c'est bien le guanciale le véritable ingrédient. Concernant les pâtes, la recette originale de l’amatriciana prévoit des spaghettis. La recette a été modifiée par la cuisine romaine en introduisant des bucatini. À noter que même si elles ne sont pas les pâtes de prédilection pour cette recette italienne, la sauce amatriciana accompagne très bien les rigatoni !

Nous vous résumons la vraie recette des spaghetti all'Amatriciana.