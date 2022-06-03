Ah les pâtes, on les adore ! On adore encore plus quand elles sont simples à cuisiner comme ces spaghetti all'Amatriciana. Découvrez notre recette qui ravira petits et grands !
Pour réaliser cette recette italienne, rien de plus simple : des spaghetti, du guanciale, de la tomate, du pecorino et du piment. Cette recette traditionnelle des spaghetti all'Amatriciana tient son nom d'une petite ville d'Italie, Amatrice.
Pleine de soleil, la cuisine italienne réveille nos papilles et nous oblige à nous resservir. Dans les plats incontournables italiens, on connaît les pâtes à la carbonara, le risotto au fromage ou encore les gnocchis au pesto de basilic. En revanche, on ne connaît pas assez la recette des spaghetti all'Amatriciana. La sauce est très simple à cuisiner et tellement bonne !
La recette des spaghetti all'Amatriciana fait débat. Le débat est vif sur le choix de la partie du porc : la pancetta, du speck ou du guanciale ? Traditionnellement, c'est bien le guanciale le véritable ingrédient. Concernant les pâtes, la recette originale de l’amatriciana prévoit des spaghettis. La recette a été modifiée par la cuisine romaine en introduisant des bucatini. À noter que même si elles ne sont pas les pâtes de prédilection pour cette recette italienne, la sauce amatriciana accompagne très bien les rigatoni !
Nous vous résumons la vraie recette des spaghetti all'Amatriciana.
Recette Les spaghetti all'Amatriciana, un régal pour les gourmands !
Ingrédients
- 400 g de spaghetti
- 350 g de guanciale (speck ou pancetta))
- 500 ml de coulis de tomate
- 2 oignons
- Piment de Cayenne
- huile d'olive
- 2 Feuilles de laurier
- pecorino
Préparation
1
Faites cuire les spaghetti dans une casserole d'eau bouillante salée. Assurez-vous qu'elles soient al dente en vous référant au temps de cuisson indiqué sur le paquet.
2
Égouttez les pâtes. Gardez l'équivalent d'une demi-tasse d'eau de cuisson. Arrosez les spaghetti légèrement d'huile d'olive.
3
Coupez le guanciale (ou la pancetta) en petits morceaux. Hachez l'oignon finement.
4
Dans une poêle chaude avec un filet d'huile d'olive, faites dorer le guanciale (ou la pancetta) et faites suer l'oignon.
5
Une fois les lardons cuits et dorés, versez la sauce tomate. Ajoutez une pincée de piment de Cayenne. Attention sur les doses, le piment de Cayenne est fort. Il est conseillé de goûter au fur et à mesure, seulement si besoin, rajoutez un peu de piment. Déposez les feuilles de laurier.
6
Laissez mijoter le tout. Ajoutez la demi-tasse d'eau de cuisson des pâtes.
7
Après avoir laissé mijoter une dizaine de minutes, versez les spaghetti dans la poêle. Bien mélanger.
8
Servir les délicieuses spaghetti all'Amatriciana dans une assiette creuse avec un peu de pecorino râpé. Régalez-vous !