La focaccia maison : un pain italien moelleux parfumé aux tomates cerises et romarin

Par Célia Papaïx ·

Focaccia aux tomates cerises et romarin

Cette focaccia aux tomates cerises et romarin est ultra-moelleuse et parfumée, elle est parfaite pour accompagner vos repas ou vos apéros ! La recette demande un peu de patience certes, mais le résultat est incomparable. Il s'agit tout simplement d'un pain italien moelleux aux saveurs méditerranéennes qui va ravir vos invités ! Sa mie est aérienne et son extérieur est légèrement croustillant, on adore les tomates juteuses qui s'y cachent... Notre conseil ? La tremper dans une bonne huile d'olive extra-vierge, ça va vous mettre en appétit ! Pensez à conserver la recette pour la décliner avec d'autres saveurs : olives noires et thym, figues et chèvre, citron...

Recette Focaccia aux tomates cerises et romarin

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 500 g de farine type 00 ou T65
  • 350 ml de eau tiède
  • 10 g de levure fraîche (ou 7 g sèche)
  • 8 c. à soupe de huile d'olive
  • 10 g de sel
  • 300 g de tomates cerises
  • 3 branches de romarin frais
  • fleur de sel
  • Poivre du moulin

Préparation

1
Diluer la levure dans l'eau tiède.
2
Mélanger la farine et le sel puis ajouter l'eau avec la levure et 4 cuillères à soupe d'olive d'olive. Pétrir pendant 10 minutes jusqu'à ce que la pâte devienne souple et élastique.
3
Déposer la pâte dans un bol bien huilé, couvrir d'un linge propre et laisser pousser pendant 1h30 à température ambiante (elle doit doubler de volume).
4
Dégazer puis étaler la pâte dans un plat huilé (30 x 20 cm). Couvrir de nouveau et laisser pousser encore 30 minutes.
5
Préchauffer le four à 220°C.
6
Faire des trous dans la pâte avec les doigts et arroser avec le reste d'huile d'olive. Disposer les tomates cerises lavées et coupées en deux ainsi que le romarin effeuillé.
7
Saupoudrer de fleur de sel et de poivre. Enfourner 25 à 30 minutes jusqu'à ce que la focaccia soit dorée.
8
Laisser tiédir avant de découper.
Cuisine italienne Facile été
