Miam, des pancakes moelleux au thé matcha pour un petit-déjeuner gourmand et coloré !

Pour un petit-déjeuner so green, on craque pour les pancakes au thé matcha ! Servis avec du kiwi et du sirop d'agave, c'est tout simplement délicieux. Vos matins n'auront pas la même saveur !

Reconnu pour ses propriétés antioxydantes et détoxifiantes, le thé matcha agit aussi sur notre humeur et nos capacités cognitives. Cette poudre venue tout droit du Japon peut donc se boire en thé ou en boisson type latte fouetté mais elle s'intègre également dans de nombreuses préparations gourmandes. Ces pancakes au thé matcha vont changer le goût de vos prochains petits-déjeuners vous verrez ! Pour un breakfast healthy, on craque aussi pour le carrot cake version pancake, c'est trop bon. Et si vous voulez vous faire une journée 100 % pancakes, osez cette recette au fromage coulant et au jambon !