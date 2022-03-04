Miam, des pancakes moelleux au thé matcha pour un petit-déjeuner gourmand et coloré !

Pour un petit-déjeuner so green, on craque pour les pancakes au thé matcha ! Servis avec du kiwi et du sirop d'agave, c'est tout simplement délicieux. Vos matins n'auront pas la même saveur !
Reconnu pour ses propriétés antioxydantes et détoxifiantes, le thé matcha agit aussi sur notre humeur et nos capacités cognitives. Cette poudre venue tout droit du Japon peut donc se boire en thé ou en boisson type latte fouetté mais elle s'intègre également dans de nombreuses préparations gourmandes. Ces pancakes au thé matcha vont changer le goût de vos prochains petits-déjeuners vous verrez ! Pour un breakfast healthy, on craque aussi pour le carrot cake version pancake, c'est trop bon. Et si vous voulez vous faire une journée 100 % pancakes, osez cette recette au fromage coulant et au jambon !
Recette Pancakes au thé matcha
Ingrédients
- 100 g de farine
- 1/2 sachet de levure
- 2 c. à soupe de thé matcha
- 1 sachet sucre vanillé
- 30 g de beurre
- 2 oeufs
- 100 ml de lait
- 4 kiwis
- sirop d'agave
- huile neutre
Préparation
1
Passer au tamis la farine, la levure, la poudre de thé matcha et le sucre vanillé.
2
Faire fondre le beurre. Battre les oeufs et le lait puis ajouter le beurre fondu. Verser ce mélange sur les poudres et remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse.
3
Faire cuire les pancakes dans une petite poêle huilée. Servir avec des rondelles de kiwis et du sirop d'agave !