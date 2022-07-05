Réalisez des pêches melba, le dessert fruité, gourmand et estival par excellence !

Attention, gourmandise en vue ! On adore les saveurs fruitées et douces de cette coupe glacée, parfaites pour l'été !
Grand classique des desserts à la française, la pêche melba n'a toujours pas pris une ride depuis sa création en 1894 par Auguste Escoffier. Composée d'une boule de glace à la vanille, de pêches pochées et de coulis de framboises, on y a ajouté un peu de chantilly maison, des framboises entières et des amandes effilées pour encore plus de gourmandise. Maintenant, à vous de jouer à la maison, c'est un jeu d'enfant, tout comme les pêches rôties ! Ça vous dit un thé glacé aux pêches maison pour accompagner le tout ?
Ingrédients
- 4 pêche
- 500 ml de eau
- 1 gousse de vanille
- 300 g de sucre
- 40 g de amandes effilées
- 300 ml de crème liquide entière 30% MG
- 30 g de sucre glace
- 100 g de framboises fraîches
- 4 boules de glace vanille
- coulis de framboises
Préparation
1
Faire bouillir un grand volume d'eau puis y plonger les pêches 30 secondes. Plonger dans l'eau froide tout de suite pour stopper la cuisson.
2
Verser l'eau, les grains de la gousse de vanille et le sucre dans une casserole. Faire chauffer à feu doux.
3
Peler, couper en deux et retirer le noyaux des pêches. Les faire pocher dans le sirop pendant 15 minutes. Éteindre le feu et laisser refroidir dans le sirop.
4
Dans une poêle à sec ou au four, faire torréfier les amandes effilées. Attention à ne pas les brûler.
5
Monter la crème liquide en chantilly. Une fois qu'elle commence à être ferme, ajouter le sucre glace pour bien la serrer.
6
Commencer le montage des pêches melba : dans une coupe, déposer une boule de glace à la vanille, une pêche pochée, de la chantilly et quelques framboises fraîches. Décorer avec du coulis de framboises et des amandes effilées.
7
Déguster les pêches melba aussitôt !