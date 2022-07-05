Réalisez des pêches melba, le dessert fruité, gourmand et estival par excellence !

Par Célia Papaïx ·

Pêches melba

Attention, gourmandise en vue ! On adore les saveurs fruitées et douces de cette coupe glacée, parfaites pour l'été !

Grand classique des desserts à la française, la pêche melba n'a toujours pas pris une ride depuis sa création en 1894 par Auguste Escoffier. Composée d'une boule de glace à la vanille, de pêches pochées et de coulis de framboises, on y a ajouté un peu de chantilly maison, des framboises entières et des amandes effilées pour encore plus de gourmandise. Maintenant, à vous de jouer à la maison, c'est un jeu d'enfant, tout comme les pêches rôties ! Ça vous dit un thé glacé aux pêches maison pour accompagner le tout ?

Recette Pêches melba

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 pêche
  • 500 ml de eau
  • 1 gousse de vanille
  • 300 g de sucre
  • 40 g de amandes effilées
  • 300 ml de crème liquide entière 30% MG
  • 30 g de sucre glace
  • 100 g de framboises fraîches
  • 4 boules de glace vanille
  • coulis de framboises

Préparation

1
Faire bouillir un grand volume d'eau puis y plonger les pêches 30 secondes. Plonger dans l'eau froide tout de suite pour stopper la cuisson.
2
Verser l'eau, les grains de la gousse de vanille et le sucre dans une casserole. Faire chauffer à feu doux.
3
Peler, couper en deux et retirer le noyaux des pêches. Les faire pocher dans le sirop pendant 15 minutes. Éteindre le feu et laisser refroidir dans le sirop.
4
Dans une poêle à sec ou au four, faire torréfier les amandes effilées. Attention à ne pas les brûler.
5
Monter la crème liquide en chantilly. Une fois qu'elle commence à être ferme, ajouter le sucre glace pour bien la serrer.
6
Commencer le montage des pêches melba : dans une coupe, déposer une boule de glace à la vanille, une pêche pochée, de la chantilly et quelques framboises fraîches. Décorer avec du coulis de framboises et des amandes effilées.
7
Déguster les pêches melba aussitôt !
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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