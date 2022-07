Réalisez des pêches melba, le dessert fruité, gourmand et estival par excellence !

Attention, gourmandise en vue ! On adore les saveurs fruitées et douces de cette coupe glacée, parfaites pour l'été !

Grand classique des desserts à la française, la pêche melba n'a toujours pas pris une ride depuis sa création en 1894 par Auguste Escoffier. Composée d'une boule de glace à la vanille, de pêches pochées et de coulis de framboises, on y a ajouté un peu de chantilly maison, des framboises entières et des amandes effilées pour encore plus de gourmandise. Maintenant, à vous de jouer à la maison, c'est un jeu d'enfant, tout comme les pêches rôties ! Ça vous dit un thé glacé aux pêches maison pour accompagner le tout ?