Fondez pour les pommes de terre hasselback à la raclette, un plat délicieux et rapide à préparer !

Par Célia Papaïx ·

Pommes de terre hasselback à la raclette

Si vous êtes en panne d'inspiration à l'heure du dîner ces pommes de terre hasselback à la raclette vont ravir vos estomacs !

Il vous reste des pommes de terre et du fromage à raclette après votre raclette party ? Pas de problème ! Voici une recette parfaite pour recycler : des pommes de terre hasselback à la raclette ! Fondantes et gratinées, ces pommes de terre sauront combler de plaisir vos papilles, on vous le garantit. Vous pouvez aussi préparer un cake gourmand à la raclette ou encore un croque-madame à la raclette. Autant de recettes savoureuses pour se réchauffer cet hiver.

Recette Pommes de terre hasselback à la raclette

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 01:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 pommes de terre à chair ferme
  • 4 c. à soupe de huile d'olive
  • sel, poivre
  • 12 tranches de fromage à raclette
  • 100 g de allumettes de jambon
  • 1 c. à café de romarin

Préparation

1
Préchauffer le four à 200°C.
2
Bien laver les pommes de terre. Les entailler dans le sens de la largeur à intervalle régulier, en veillant à ne pas les tailler jusqu'en bas.
3
Les déposer dans un plat à gratin et les badigeonner d'huile d'olive. Saler, poivrer et enfourner pendant 1 heure.
4
Pendant ce temps, couper les tranches de raclette en 4 (de manière à obtenir 4 petits carrés pour chaque tranche).
5
Une fois les pommes de terre cuites, laisser tiédir quelques minutes. Glisser un morceau de fromage et des allumettes de jambon dans chaque fente et saupoudrer de romarin.
6
Enfourner de nouveau pendant 5 minutes pour faire gratiner le fromage. Déguster chaud !
FromageVégétarienFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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