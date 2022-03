On vient se réchauffer en dévorant une quiche au poulet et aux poires

Il est temps de décrocher les gants et de s'attaquer à cette tarte salée savoureusement bien garnie !

Sentez la bonne odeur de cette quiche délicieuse. Vous pouvez utiliser vos restes de poulet pour l'occasion ou acheter un filet tout frais. La poire est un fruit qui s'associe aussi bien aux desserts qu'aux plats salés. La preuve avec toutes ces recettes qui vont vous fendre la poire. La touche de mozzarella participe à la légèreté et à la gourmandise de cette recette. Tout est réuni pour vous régaler ! Cuisinez aussi une quiche au jambon, fromage et oignon ou encore une quiche aux épinards et feta, c'est vraiment trop facile et trop bon !