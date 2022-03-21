On vient se réchauffer en dévorant une quiche au poulet et aux poires

Par Célia Papaïx ·

Quiche au poulet et aux poires

Il est temps de décrocher les gants et de s'attaquer à cette tarte salée savoureusement bien garnie !

Sentez la bonne odeur de cette quiche délicieuse. Vous pouvez utiliser vos restes de poulet pour l'occasion ou acheter un filet tout frais. La poire est un fruit qui s'associe aussi bien aux desserts qu'aux plats salés. La preuve avec toutes ces recettes qui vont vous fendre la poire. La touche de mozzarella participe à la légèreté et à la gourmandise de cette recette. Tout est réuni pour vous régaler ! Cuisinez aussi une quiche au jambon, fromage et oignon ou encore une quiche aux épinards et feta, c'est vraiment trop facile et trop bon !

Recette Quiche au poulet et aux poires

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 150 g de filet de poulet
  • 1 oignon
  • 2 oeufs
  • 100 ml de crème fraîche
  • sel, poivre
  • 1 pâte feuilletée
  • 1 poire
  • 100 g de mozzarella

Préparation

1
Émincer le filet de poulet et le faire revenir dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Ajouter l’oignon préalablement haché et laisser colorer.
2
Dans un bol, mélanger la crème fraîche et les oeufs puis assaisonner de sel et de poivre.
3
Étaler la pâte feuilletée dans un moule à tarte puis déposer les morceaux de poulet. Recouvrir du mélange précédent.
4
Peler et trancher en fines lamelles la poire. Répartir les morceaux dans la quiche ainsi que la mozzarella coupée en morceaux.
5
Enfourner à 190°C pendant 35 minutes. Déguster chaud ou froid !
PizzaQuiche
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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