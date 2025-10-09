Comment faire un poulet rôti facilement au four ? La recette au miel et à la moutarde terriblement gourmande

Le poulet rôti, c'est LE classique du déjeuner dominical en famille ! Cette recette, qui remporte toujours un franc succès, est aujourd'hui revisitée au miel et à la moutarde qui vont créer une marinade caramélisée irrésistible. Moelleux à l'intérieur et doré à l'extérieur, ce poulet rôti facile se prépare avec seulement quelques ingrédients simples. Parfait pour le déjeuner du dimanche en famille ou un dîner convivial entre amis, voici tous les secrets pour obtenir un poulet juteux et savoureux à tous les coups, avec une peau bien croustillante. À accompagner de pommes de terre sautées, c'est le paradis dans l'assiette !
Recette Poulet rôti au miel et moutarde ultra-moelleux
Ingrédients
- 1 poulet fermier (environ 1,5 kg)
- 3 c. à soupe de miel
- 3 c. à soupe de moutarde à l'ancienne
- 2 c. à soupe de sauce soja
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- 3 gousses d'ail
- 1 citron
- 2 brins de thym frais
- 1 c. à café de paprika
- sel, poivre
Préparation
1
Dans un bol, mélanger le miel avec la moutarde, la sauce soja, l'huile d'olive, le paprika, l'ail pressé, la moitié du jus de citron, le thym effeuillé, du sel et du poivre.
2
Fouetter jusqu'à l'obtention d'une marinade homogène.
3
Sécher le poulet avec du papier absorbant (intérieur et extérieur). Couper l'autre moitié du citron en quartier et les glisser dans la cavité du poulet avec un brin de thym.
4
Déposer le poulet dans un grand plat allant au four et badigeonner généreusement de marinade de tous les côtés. Glisser les doigts sous la peau pour faire pénétrer la marinade. Couvrir et laisser mariner au frais minimum 30 minutes, idéalement 2 à 4 heures (voire une nuit entière).
5
Préchauffer le four à 200°C. Sortir le poulet 20 minutes du frigo avant de lancer la cuisson.
6
Enfourner environ 1 heure (comptez 50 minutes par kilo) et arroser toutes les 20 minutes de jus pour que la chair reste bien moelleuse et la peau bien croustillante.
7
Le poulet est cuit quand le jus qui s'écoule de la cuisse est clair (pas rosé) ou qu'il a atteint une température de 75°C à coeur.
8
Pour une peau bien croustillante, passer le poulet 5 minutes sous le grill du four en fin de cuisson.
9
Sortir le poulet du four et couvrir de papier aluminium pendant 10 minutes.