Recette saine et végétarienne : la salade tiède aux légumes grillés pour 4 personnes

Par Célia Papaïx ·

Salade tiède de légumes grillés

Découvrez cette salade tiède aux légumes grillés qui transforme les légumes de saison en un plat réconfortant et savoureux ! Cette recette healthy marie la douceur des légumes rôtis avec la fraîcheur d'une vinaigrette parfumée. Riche en vitamines et en fibres, cette salade colorée est parfaite pour un déjeuner léger mais rassasiant qui célèbre les saveurs automnales. Ajoutez des protéines avec un œuf mollet ou bien du poulet ou encore des falafels pour une version végétarienne.

Recette Salade tiède de légumes grillés

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 courgettes
  • 1 aubergine
  • 2 poivrons (rouge et jaune)
  • 200 g de tomates cerises
  • 1 oignon rouge
  • 100 g de feta
  • 50 g de pignons de pin
  • roquette ou pousses d'épinards
  • huile d'olive, sel, poivre
  • Pour la vinaigrette :
  • 3 c. à soupe de huile d'olive
  • 1 c. à soupe de vinaigre balsamique
  • 1 c. à café de miel
  • 1 gousse d'ail écrasée
  • Herbes de Provence

Préparation

1
Préchauffer le four à 200°C.
2
Couper les légumes et morceaux moyens puis les disposer sur une plaque. Arroser d'huile d'olive, saler et poivrer.
3
Enfourner 25 à 30 minutes en mélangeant à mi-cuisson.
4
Préparer la vinaigrette en mélangeant tous les ingrédients ensemble.
5
Faire griller les pignons à sec dans une poêle.
6
Dans un grand saladier, disposer la roquette (ou les pousses d'épinards) et les légumes encore tièdes.
7
Ajouter la feta émiettée, les pignons grillés puis arroser de vinaigrette. Remuer délicatement et servir !
