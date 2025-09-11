Recette saine et végétarienne : la salade tiède aux légumes grillés pour 4 personnes

Par Célia Papaïx
·Publié le 11/09/2025 à 10:00
Découvrez cette salade tiède aux légumes grillés qui transforme les légumes de saison en un plat réconfortant et savoureux ! Cette recette healthy marie la douceur des légumes rôtis avec la fraîcheur d'une vinaigrette parfumée. Riche en vitamines et en fibres, cette salade colorée est parfaite pour un déjeuner léger mais rassasiant qui célèbre les saveurs automnales. Ajoutez des protéines avec un œuf mollet ou bien du poulet ou encore des falafels pour une version végétarienne.